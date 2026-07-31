Κύπρος: Κατασκόπευε το Ακρωτήρι για τους Φρουρούς της Επανάστασης – Ζητείται η έκδοση Αζέρου στη Βρετανία

Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση του Ρασάντ Σουλτάνοφ, του Βρετανοαζέρου που συνελήφθη στην Κύπρο και φέρεται να κατασκόπευε βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις για λογαριασμό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ο 44χρονος πραγματοποίησε «εχθρική παρακολούθηση» της βάσης RAF Ακρωτηρίου, μεταξύ 11 Μαΐου και 22 Ιουνίου 2025, και στη συνέχεια διαβίβασε τις πληροφορίες στους Φρουρούς της Επανάστασης. Οι Βάσεις στην Κύπρο θεωρούνται βρετανικό έδαφος με βάση τη συνθήκη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η βρετανική Εισαγγελία ενέκρινε την άσκηση κατηγοριών βάσει των άρθρων 3 και 4 του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας. Αφορούν υποβοήθηση υπηρεσίας πληροφοριών ξένης χώρας και είσοδο σε απαγορευμένη περιοχή με σκοπό επιζήμιο για τη Βρετανία. Πρόκειται για την πρώτη βρετανική έρευνα βάσει του συγκεκριμένου νόμου για αδικήματα που διαπράχθηκαν σε υπερπόντιο έδαφος.

Ο Σουλτάνοφ είχε συλληφθεί από την Κυπριακή Αστυνομία στις 21 Ιουνίου 2025 και κατηγορήθηκε για φωτογράφιση των βάσεων Ακρωτηρίου και της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Η κυπριακή ποινική δίωξη ανεστάλη μετά το βρετανικό αίτημα έκδοσης και ο ύποπτος επανασυνελήφθη στις 17 Ιουλίου βάσει του βρετανικού εντάλματος.

Οι βρετανικές Αρχές θεωρούν ότι κατέγραφε και τη συχνότητα των πτήσεων των μαχητικών, στέλνοντας το υλικό σε καταζητούμενο Αζεροϊρανό «χειριστή». Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και αντιτίθεται στην έκδοσή του.