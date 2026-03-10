Κύπρος: Χειροπέδες σε ύποπτο για λαθρεμπόριο όπλων με την Χαμάς – Θα εκδοθεί στην Γερμανία

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι κυπριακές Αρχές ο οποίος καταζητούνταν για λαθρεμπόριο όπλων για λογαριασμό της Χαμάς. Ο άνδρας πρόκειται να εκδοθεί από την Κύπρο στη Γερμανία.

Σε βάρος του άνδρα εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, με τους αστυνομικούς να του περνούν χειροπέδες την περασμένη Παρασκευή (06/03) στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, κατά την άφιξή του από τον Λίβανο.

Ο συλληφθείς με το όνομα Καμέλ Μ., φέρεται να οργάνωσε τη μεταφορά 300 φυσιγγίων τον Αύγουστο του 2025, τα οποία διαβιβάστηκαν σε άλλους συνεργούς του μέσω του Μοχάμεντ Σ., που συνελήφθη τον περασμένο Ιανουάριο, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν την Κυριακή έρευνα στο διαμέρισμά του Καμέλ στο Βερολίνο.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα όπλα που συγκεντρώνονταν προορίζονταν για «δολοφονικές επιθέσεις σε ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα στη Γερμανία και στην Ευρώπη, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.