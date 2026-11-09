Κυπριακό: Συμφωνία για νέα τριμερή συνάντηση με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ και άνοιγμα δύο οδοφραγμάτων

Με συμφωνία για νέα τριμερή συναντηση εντός των επόμενων εβδομάδων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό κατέληξε η σημερινή συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν – Ολγκίν στην Λευκωσία.

Στη συνάντηση που διήρκησε πέραν των τριών ωρών και αποφασίστηκε, επίσης, η διάνοιξη δύο οδοφραγμάτων, Λουρουτζίνας που ήταν αξίωση της τουρκοκυπριακής πλευράς–Λυμπιών και Κάμπου–Καραβοστάσι.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, ανέφερε ότι η συνάντηση πήγε καλά και αποχώρησε χαμογελαστός.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν πραγματοποίησαν σήμερα μια θετική συνάντηση υπό την αιγίδα της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Προστατευόμενη Περιοχή των Ηνωμένων Εθνών.

Οι δύο ηγέτες συνέχισαν τη συζήτησή τους σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το philenews.com συμφώνησαν στη διάνοιξη σημείων διέλευσης από τη Λουρουτζίνα προς τα Λύμπια και από τον Κάμπο προς τον Καραβοστάσι τα οποία θα ανοίξουν ταυτόχρονα. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να προχωρήσουν στον διαμοιρασμό αρχειακού υλικού μέσω της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, καθώς και στην προώθηση περιβαλλοντικών έργων που θα υλοποιηθούν από την Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον.

Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι το πρόγραμμα «Imagine» θα επαναρχίσει υπό την αιγίδα και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση. Η Τεχνική Επιτροπή για τη Διαχείριση Κρίσεων θα λάβει οδηγίες από τους δύο ηγέτες για τη δημιουργία μηχανισμού ταχείας ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τέλος, η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά θα προχωρήσει, παράλληλα με τις υπόλοιπες δραστηριότητές της, στην αποκατάσταση συγκεκριμένων μαρωνίτικων εκκλησιών και ενός αρμενικού μοναστηριού.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τη διάνοιξη και άλλων σημείων διέλευσης, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Η συζήτηση για τα ζητήματα αυτά, καθώς και για τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού, θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα και κατά τη διάρκεια τριμερούς συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τις προσεχείς εβδομάδες.