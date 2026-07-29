Κυπριακό: Νέα διευρυμένη συνάντηση 5 + 1 ανακοίνωσε ο ΓΓ του ΟΗΕ

Διευρυμένη συνάντηση 5+1 θα συγκλιθεί αφού γίνει προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ανακοίνωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες σε συνέντευξη Τύπου που για τις εξελίξεις στο Κυπριακό μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο εκπρόσωπο.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ έδωσε επίσης έμφαση στην ανάγκη όλοι να σεβαστούν την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ. Βασίζομαι στην βοήθεια της Ελλάδας και της Τουρκίας για την επίλυση του Κυπριακού, τόνισε και ανέφερε ότι πριν από τη νέα συνάντηση 5 + 1 θα είναι εντατική η συενργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις.