Κύμα ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου – Νέα ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη

Μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να εξαπολύει συνεχώς βομβαρδισμούς εναντίον της Τεχεράνης και της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα, το Ιράν προχώρησε σε νέο μπαράζ επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, αλλά για πρώτη φορά και στη Βαγδάτη.

Συγκεκριμένα, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν ότι δέχθηκαν επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι εκτοξεύθηκε πύραυλος προς στρατιωτική βάση.

Οι Αρχές του Ντουμπάι ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν ένα περιστατικό που προκλήθηκε από συντρίμμια που χτύπησαν την πρόσοψη ενός από τους πύργους στην περιοχή της μαρίνας της πόλης, ως αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης αεροπορικής αναχαίτισης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν θραύσματα έπεσαν πάνω στο όχημα στο οποίο επέβαινε.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σφοδρή επίθεση εναντίον του Ιράν, ενώ τόνισε ότι οι στρατιωτικές του δυνάμεις «κατέστρεψαν 42 πλοία του ιρανικού ναυτικού» σε τρεις ημέρες». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «οι ΗΠΑ τα πηγαίνουν πολύ καλά».