Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες

Ενώπιον του ειδικού ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, δύο επιφανείς επιχειρηματίες, που στη δικογραφία για την εκτεταμένη υπόθεση φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο, αναζητούνται από τις αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους«αχυρανθρώπους», προκειμένου να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση, ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.

Ένας από τους συλληφθέντες, ο οποίος είναι λογιστής και παραμένει υπό κράτηση, διακομίστηκε χθες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του από το Δικαστικό Μέγαρο, η κατάσταση της υγείας του κατηγορουμένου κρίνεται σοβαρή. «Έχω πληροφόρηση προ ολίγων λεπτών πως ένας εκ των τριών κρατουμένων εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καλή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος επρόκειτο, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, να ανοίξει σήμερα τον κύκλο των απολογιών.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις εταιρείες

Σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος προέκυψαν από την έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι οποίοι εντόπισαν ψηφιακά αρχεία, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στοιχεία που φέρονται να συνδέουν εκατοντάδες εταιρείες μεταξύ τους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά από τα καταστήματα δεν άλλαζαν καθόλου την εικόνα τους, ούτε καν σε επίπεδο εξοπλισμού. Παρέμεναν ουσιαστικά ίδια, παρά το γεγονός ότι άλλαζε η εταιρεία που εμφανιζόταν να τα διαχειρίζεται.

Μάλιστα, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκε αρχείο με τίτλο το όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων, το οποίο παραπέμπει σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης.

Το συγκεκριμένο αρχείο περιείχε αναλυτική καταγραφή και απογραφή του εξοπλισμού του καταστήματος. Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, η διαδικασία αυτή γινόταν προκειμένου ο εξοπλισμός να μεταβιβάζεται στην επόμενη εταιρεία που αντικαθιστούσε την υπερχρεωμένη εταιρεία, διατηρώντας το ίδιο κατάστημα χωρίς εμφανείς αλλαγές.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η αλλαγή του εταιρικού σχήματος δεν γινόταν αντιληπτή από τους πελάτες ή τους επισκέπτες του καταστήματος.

Τα 161 ΑΦΜ και οι κοινές διευθύνσεις email

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα δεύτερο ψηφιακό αρχείο, στο οποίο εντοπίστηκαν 161 ΑΦΜ μαζί με αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας.

Οι ελεγκτές επιχείρησαν να διασταυρώσουν σε ποιους ανήκαν οι συγκεκριμένοι αριθμοί και διαπίστωσαν ότι δεν αντιστοιχούσαν στα ΑΦΜ που συνδέονταν με τις αντίστοιχες εταιρείες. Αντίθετα, στα τηλέφωνα απαντούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να έπαιξε και ο εντοπισμός κοινών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τουλάχιστον 250 εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση χρησιμοποιούσαν είτε την ίδια διεύθυνση email είτε παραλλαγές της, τουλάχιστον για την επικοινωνία τους με το ελληνικό Δημόσιο.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία στις τέσσερις εταιρείες της υπόθεσης, στοιχείο που βοήθησε τους ελεγκτές να συνδέσουν μεταξύ τους τα κομμάτια της έρευνας.

Γνωστά πρόσωπα στη λίστα των 1.280 εμπλεκομένων

Στο μεταξύ, στη μεγάλη λίστα των περίπου 1.280 προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση περιλαμβάνονται και γνωστά ονόματα από τον χώρο του αθλητισμού και της δημόσιας ζωής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη λίστα βρίσκονται τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και ένας βετεράνος μπασκετμπολίστας.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας με παρουσία στην τηλεόραση και στον επιχειρηματικό κύκλο της Θεσσαλονίκης.

Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης διαιτητής του ελληνικού μπάσκετ, με παρουσία σε αγώνες υψηλού επιπέδου, ακόμη και στην EuroLeague.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας φέρεται να είναι και γνωστό αυτοδιοικητικό πρόσωπο από τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τα ευρήματα της ΑΑΔΕ να φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο των εταιρειών και τις διασυνδέσεις μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στη μεγάλη λίστα της υπόθεσης.