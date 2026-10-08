Κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ: Την Κυριακή οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων

Προθεσμία για να απολογηθούν στις 9:00 το πρωί της Κυριακής ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Ανάμεσα στους κατηγορουμένους βρίσκονται ο πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατούνταν, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Δίωξη για πέντε κακουργήματα

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Κατά περίπτωση, οι κατηγορίες αφορούν:

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία σε βάρος νομικού προσώπου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ.

Συνέργεια στην απάτη.

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.

Η ζημία για τον ΕΦΚΑ από τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εκτιμάται σε 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με τη δικογραφία, η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο από τη μη καταβολή φόρων υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Δηλώνει αθώος ο Φίλιππος Καμπούρης

Κατά την έξοδό του από τη ΓΑΔΑ, ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωσε αθώος, έκανε λόγο για «σκευωρία» και υποστήριξε ότι θα αποδείξει την αθωότητά του.

Οι συνήγοροί του ανέφεραν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ότι δεν πρόκειται για απάτη αλλά για οφειλή, αντίστοιχη με εκείνες που έχουν πολλοί πολίτες.

Οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Καταθέσεις γνωστών τραγουδιστών

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές ως μάρτυρες για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εμφανίζονταν ασφαλισμένοι σε εταιρείες που οι Αρχές χαρακτηρίζουν «βιτρίνες». Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν ενώπιον του ανακριτή και άλλα γνωστά ονόματα από τον χώρο του τραγουδιού, τα οποία επίσης φέρονται να εμφανίζονταν ως ασφαλισμένα στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Η έρευνα του ελληνικού FBI

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των στελεχών του ελληνικού FBI, η οποία εξέτασε τη δράση του φερόμενου κυκλώματος από το 2013, όταν φέρεται να ιδρύθηκε η πρώτη εταιρεία-βιτρίνα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών συστάθηκαν τουλάχιστον 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης.

Οι εταιρείες φέρονται να καταχωρίζονταν στα ονόματα προσώπων με χαμηλά εισοδήματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Όταν συσσωρεύονταν χρέη από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και φόρους, οι επιχειρήσεις έκλειναν και στη θέση τους δημιουργούνταν νέες με την ίδια πρακτική.

Κατά τη δικογραφία, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να έδιναν τις εντολές και να καθοδηγούσαν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Κομβικό ρόλο αποδίδεται επίσης σε δύο αδέλφια επιχειρηματίες, τα οποία φέρονται να εντόπιζαν και να στρατολογούσαν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες των εταιρειών.