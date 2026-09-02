Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη λόγω ΔΕΘ

H Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που θα τεθούν σε ισχύ στο πλαίσιο διεξαγωγής της 90ης ΔΕΘ, των παράλληλων εκδηλώσεων – ομιλιών και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας-πορειών, στο κέντρο της πόλης.

Αναλυτικά:

α. Από την 06.00΄ ώρα της Παρασκευής (04-09-2026) μέχρι και την 20.00΄ ώρα της Κυριακής (06-09-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

– Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της.

– Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.

– Αγ. Δημητρίου, από Πλατεία Ευαγγελίστριας μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου και από Προξένων μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.

– Γ. Λαμπράκη, από Εγνατία μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

– Αρμενοπούλου, από Μελενίκου μέχρι Εθν. Αμύνης.

– Ν. Γερμανού, από Πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

– Ιασωνίδου, από Εγνατία έως Αγ. Δημητρίου.

– Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.

– Καυτανζόγλου, στο ρεύμα καθόδου.

– Ολυμπιάδος, από Ελένης Ζωγράφου μέχρι Κασσάνδρου.

– Βιζυηνού, από Πανεπιστημίου μέχρι Καθηγητού Π. Βυζουκίδου.

β. Από την 15.00΄ ώρα της Πέμπτης (03-09-2026) μέχρι και την 20.00΄ ώρα της Κυριακής (06-09-2026)δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

–Λ. Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

–Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.

γ. Το Σάββατο (05-09-2025), από ώρα 15.00΄ σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

-Λ.Στρατού, από Αλ. Παπαναστασίου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

-Γ΄ Σεπτεμβρίου, απόΜ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.

-Βασ. Όλγας, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος.

-Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου.

-Λεωφ. Νίκης, καθ’ όλο το μήκος της.

-Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος της.

-Κων/νου Καραμανλή, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

–Εγνατία, από Λαγκαδά μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

–Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.

–Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της.

–Αγίου Δημητρίου, από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.

-Αγίας Σοφίας, από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας.

–Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.

–Βενιζέλου, καθ’ όλο το μήκος της.

– Μ. Ανδρόνικου, καθ’ όλο το μήκος της.

δ. Το Σάββατο (05-09-2026) κατά τις ώρες 08:00΄ έως 20:00΄, δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, από τη συμβολή της με την οδό Κατσιμίδη έως τη συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.

ε. Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή,Εγνατία, Αγίας Σοφίας,Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και Πολυτεχνείου καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ. Αλεξάνδρου.

-Παρακαλούνται οι κύριοι οδηγοί να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τους παραπάνω αναφερομένους δρόμους.

-Από ώρα 15.00΄ του Σαββάτου (05-09-2026) και μέχρι το πέρας των σχετικών εκδηλώσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σταδιακά, από Ανατολικά προς Δυτικά της πόλης μέσω των οδών Κατσιμίδη – Περιφερειακής οδού – Αγ. Δημητρίου (όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν) – Ολυμπιάδος και από Δυτικά προς Ανατολικά της πόλης μέσω των οδών 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά και Περιφερειακής οδού, καθώς και από την Αγίου Δημητρίου, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα λάβει αυξημένα μέτρα τροχαίας, με το σύνολο της δυνάμεώς της και στις καίριες διασταυρώσεις θα υπάρχουν ρυθμιστές τροχονόμοι.

«Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.