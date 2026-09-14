Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε στην Περιφερειακή Οδό μεταξύ των κόμβων Κ10 και Κ9

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν απόψε, από τις 23:00 έως τις 05:00 το πρωί της Τρίτης, στην ανατολική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) και Κ9 (Τούμπα), σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα).

Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγειρίτη και στη συνέχεια, με κατάλληλη σήμανση, μέσω των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα. Τα οχήματα θα επανέρχονται στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς δυτικά, μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Κ9 (Τούμπα).

Στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση, προκειμένου να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακή συμφόρηση.