ΚΘΒΕ: Διεθνείς συμπράξεις, αρχαίο δράμα και νέες θεατρικές διαδρομές φέρνει το «Καλοκαίρι 2026»

Με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το αρχαίο δράμα με σύγχρονες αναγνώσεις, διεθνείς συνεργασίες και δράσεις που ανοίγουν το θέατρο στην πόλη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) προετοιμάζει ένα καλοκαίρι με έντονο καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Οι βασικές παραγωγές της θερινής περιόδου, αλλά και παράλληλες δράσεις που φιλοδοξούν να διευρύνουν την εμπειρία του κοινού εντός και εκτός σκηνής, παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου που δοθηκε νωρίτερα.

Στο επίκεντρο του φετινού σχεδιασμού βρίσκονται τρεις μεγάλες παραγωγές με διαφορετική αισθητική και καλλιτεχνικό προσανατολισμό, οι οποίες συνομιλούν μεταξύ τους γύρω από διαχρονικά ζητήματα εξουσίας, συλλογικότητας, ταυτότητας και ανθρώπινης συνύπαρξης, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η επιτυχημένη πορεία του «Group Therapy».

Οι «Βάκχες» διευρύνουν τον κύκλο των διεθνών συνεργασιών

Οι «Βάκχες» του Ευριπίδη παρουσιάζονται μέσα από μία μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή, σε σκηνοθεσία του Γιάβορ Γκάρντεφ (Javor Gardev), με τη συμμετοχή του βρετανικού συγκροτήματος The Tiger Lillies, που υπογράφει τη μουσική και εμφανίζεται ζωντανά επί σκηνής ως οργανικό μέρος της δράσης.

Η παράσταση αποτελεί συνεργασία του ΚΘΒΕ με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» και φέρνει στη σκηνή έναν μεικτό θίασο Ελλήνων και Βούλγαρων ηθοποιών.

Το έργο προσεγγίζει το διονυσιακό στοιχείο όχι ως γιορτή αλλά ως δοκιμασία της ίδιας της κοινωνικής συνοχής, θέτοντας ερωτήματα για τα όρια της ανοχής, της τάξης και της συλλογικής διαχείρισης της κρίσης.

«Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρότζεκτ και μία πολύ ισχυρή παρουσία του Κρατικού Θεάτρου ως προτεργάτη μιας διαβαλκανικής συνέργειας», σημείωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ Αστέρης Πελτέκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας που εντάσσεται στη δημιουργία του Διαβαλκανικού Δικτύου Παραστατικών Τεχνών.

Από την πλευρά του, ο Γιάβορ Γκάρντεφ στάθηκε στη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών γλωσσών. «Κάνουμε μία τομή στη δραματουργική επεξεργασία του κειμένου, βάζοντας και τα τραγούδια που έχουν γραφτεί ειδικά για την παράσταση. Αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον δραματικό επίπεδο», επισήμανε.

Παρών στη συνέντευξη Τύπου ήταν και ο Martyn Jacques, ο οποίος, με το ιδιαίτερο χιούμορ του, δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος που τα τραγούδια που έγραψε για την παράσταση έχουν ήδη κυκλοφορήσει σε CD, τα οποία θα διατίθενται στη διάρκεια της περιοδείας.

Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στην Επίδαυρο στις 11 και 12 Ιουλίου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μεγάλη περιοδεία σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, με στάση στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη στις 22 Ιουλίου.

Η «Λυσιστράτη» η μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή του ΚΘΒΕ

Νωρίτερα, στις 30 Ιουνίου, θα δοθεί στο Θέατρο Δάσους η πρεμιέρα της μεγάλης παραγωγής του ΚΘΒΕ, «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα και σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Αστέριου Πελτέκη, η οποία θα συμμετάσχει και στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον ομώνυμο ρόλο και μία ομάδα διακεκριμένων συντελεστών, η παράσταση επιχειρεί να αναδείξει τη διαχρονική επικαιρότητα του έργου μέσα από τη σύγκρουση πολέμου και ειρήνης αλλά και τη συζήτηση γύρω από την ισότητα.

«Η “Λυσιστράτη” δυστυχώς παραμένει κλασική και διαχρονική γιατί τα δύο μεγάλα της θέματα, ο πόλεμος και η σχέση των φύλων, εξακολουθούν να μας απασχολούν», ανέφερε ο Αστέρης Πελτέκης.

Η ίδια η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου χαρακτήρισε την παραγωγή «παράσταση ορόσημο». «Δεν ξέρω αν θα σας αρέσει ή όχι, ξέρω όμως ότι όλοι έχουμε αφοσιωθεί με όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή», είπε χαρακτηριστικά.

Από τη «Λυσιστράτη» στον «Οιδίποδα»: η ευρωπαϊκή συνέχεια του προγράμματος

Αυτή η συνομιλία γύρω από την ανθρώπινη σύγκρουση και τις συλλογικές αγωνίες συνεχίζεται και με τον «Οιδίποδα Τύραννο» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία του Luca De Fusco.

Όπως εξήγησε ο Αστέρης Πελτέκης, η παρουσία της ιταλικής παραγωγής στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί ως φυσική συνέχεια της εξωστρέφειας που αναπτύσσει το ΚΘΒΕ μέσα από τις διεθνείς συνεργασίες.

Η παράσταση προτείνει μια ψυχαναλυτική ανάγνωση του σοφόκλειου έργου, μέσα από μια αισθητική επηρεασμένη από τον σουρεαλισμό και το κινηματογραφικό θρίλερ. «Αυτές οι συνέργειες αποτελούν σημαντικές προσθήκες για τις επιλογές του κοινού της πόλης μας και για την ενίσχυση της θεατρικής μας παιδείας», σημείωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Δάσους, με ελληνικούς υπέρτιτλους, στις 6 και 7 Ιουλίου.

Το «Group Therapy» επιστρέφει και οι παράλληλες δράσεις διευρύνουν το καλοκαιρινό πρόγραμμα

Στο ίδιο καλοκαιρινό τοπίο εντάσσεται και η συνέχιση του «Group Therapy» της Πένυς Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Μετά τη μεγάλη προσέλευση του κοινού, η παράσταση παίρνει νέα παράταση και επιστρέφει από την 1η Ιουλίου στο κλιματιζόμενο φουαγιέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Η ανατρεπτική κωμωδία παρακολουθεί έναν κόσμο που προσπαθεί να ισορροπήσει μέσα σε διαδοχικές κοινωνικές και προσωπικές κρίσεις, αναζητώντας χώρο για αυτογνωσία αλλά και γέλιο. «Τα τελευταία χρόνια περνάμε πάρα πολλά ως πολίτες αυτής της χώρας, από τα μνημόνια στην πανδημία και από εκεί στην οικονομική ανέχεια. Έχει δημιουργηθεί μια ψυχολογική φόρτιση τέτοια, που η κωμωδία προσφέρεται για να περάσει κανείς μια μορφή ψυχοθεραπείας μαζί με τους ηθοποιούς», υπογράμμισε ο σκηνοθέτης της παράστασης Λευτέρης Πλασκοβίτης.

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο θα παρουσιαστεί και η νέα δράση της Έφης Δρόσου. Όπως αποκάλυψε η δημιουργός, πρόκειται για το «Ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας» του Mark Twain. «Ακολουθούμε αυτόν τον ευφυέστατο λόγο, βλέπουμε τον Αδάμ, την Εύα και το φίδι να συζητούν και να γνωρίζονται ο ένας με τον άλλον μέχρι πριν την πτώση. Γιατί είναι καλοκαίρι και δεν θέλουμε να βαρύνει η καρδιά μας», ανέφερε η κ. Δρόσου.

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα συμπληρώνεται από σειρά παράλληλων δράσεων. Η περφόρμανς «Mama Loba, Νύχτες με Μύθους» ταξιδεύει στη Σαμοθράκη, η «Γυναίκα της Ζάκυθος / Μια οραματική επίσκεψη» παρουσιάζεται απόψε στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΜΙΕΤ, ενώ εγκαινιάζεται και ένας νέος θεσμός, οι «Παραμυθοδρομίες», μέσα από τον οποίο ηθοποιοί του ΚΘΒΕ θα αφηγούνται ιστορίες σε νεαρούς θεατές. Κλείνοντας, ο Αστέριος Πελτέκης επισήμανε πως η τέχνη μπορεί να λειτουργεί όχι μόνο ως ψυχαγωγία αλλά και ως στοιχείο βελτίωσης της παιδείας, της ψυχής και της φύσης μας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ