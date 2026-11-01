Κρυπτονομίσματα: Η Binance θα επαναλάβει τις αναλήψεις, αφού κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος των κλεμμένων 6,3 δισ. δολ.

Η πλατφόρμα Binance, το μεγαλύτερο στον κόσμο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, ανακοίνωσε ότι θα επαναλάβει σήμερα τις αναλήψεις αφού κάλυψε το 95% των 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα που εκλάπησαν στο πλαίσιο αυτής της μεγαλύτερης στον κόσμο ψηφιακής ληστείας, την οποία το FBI συνέδεσε με τη Βόρεια Κορέα.

Το ανταλλακτήριο, που ιδρύθηκε στην Κίνα, ανακοίνωσε ότι η πρώτη φάση αναλήψεων θα αρχίσει μεταξύ 08:00 και 11:00 (ώρα Ελλάδας) και θα καλύψει 15 κρυπτονομίσματα, μεταξύ των οποίων τα bitcoin, ether, XRP, dogecoin και άλλα.

Η Binance ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλυψε 6 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας χρήματα της εταιρείας για να αγοράσει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να τα αντικαταστήσει. Το υπόλοιπο 5% των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων αποτελείται από ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που είναι λιγότερο ρευστοποιήσιμα και μπορεί να χρειασθεί περισσότερος χρόνος για να αντληθούν στις απαιτούμενες ποσότητες, σύμφωνα με το ανταλλακτήριο.

Το FBI ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ότι μια βορειοκορεατική κρατικά επιχορηγούμενη μονάδα γνωστή ως TraderTraitor ευθύνεται για την επίθεση.