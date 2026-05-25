Κρήτη: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες – Έλαβαν πάνω από 3 εκατ. για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 20 συλληφθέντες της γιγαντιαίας επιχείρησης της ΕΛΑΣ σε Ρέθυμνο Ηράκλειο και Λασίθι με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Με εντάλματα σύλληψης στα χέρια, αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησαν από τα ξημερώματα εφόδους στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Nea Kriti, εν ενεργεία αντιδήμαρχος που διατηρούσε ΚΥΔ, 2 λογιστές και τρεις υπάλληλοι ΚΥΔ συγκαταλέγονται στους συλληφθέντες οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις και μεταφέρονται απόψε στην Αθήνα ώστε το πρωί να παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Για περισσότερες από 5 ώρες αστυνομικοί έκαναν φύλλο και φτερό, ΚΥΔ λογιστικά γραφεία αλλά και τα σπίτια των εμπλεκομένων στο Ηράκλειο, το Μυλοπόταμο, την Ιεράπετρα και τη Σητεία κατάσχοντας έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση των συνηγόρων τους οι οποίοι εξαπέλυσαν βολές και για τον τρόπο με τον οποία γίνεται η έρευνα, χαρακτηρίζοντας αχρείαστες τις συλλήψεις και ανάλογες αστυνομικές επιχειρήσεις υποστηρίζοντας πως οι πελάτες τους δεν είναι ύποπτοι φυγής και η υπόθεση θα έπρεπε να συνεχιστεί με τη μορφή προκαταρκτικής εξέτασης όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις εμπλεκομένων.

Οι συλληφθέντες σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ακολούθησαν το ίδιο μοτίβο που καταγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες των ΚΥΔ που είχαν πρόσβαση στη βάση δεδομένων εντόπιζαν ποιες εκτάσεις ήταν αδήλωτες έδιναν πληροφορίες στα δύο αδέλφια λογιστές στο Ηράκλειο ώστε να προετοιμάσουν τους φακέλους τους οποίους κατέθεταν την τελευταία στιγμή, λίγο πριν κλείσει στο σύστημα.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και άτομα που καρπώθηκαν τις επιδοτήσεις που εισέπρατταν παράνομα. Αγρότες, κτηνοτρόφοι είτε και άτομα που δεν είχαν καμία σχέση με τον πρωτόγεννή τομέα εισέπραξαν με τον τόπο αυτό μέσω των συγκεκριμένων ΚΥΔ πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, για να τα μοιραστούν 50 – 50 με τα μέλη του κυκλώματος το οποίο υπολογίζεται ότι δρούσε με αυτό το σύστημα από το 2019 μέχρι σήμερα.