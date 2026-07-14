Κρήτη: Νεκρός ηλικιωμένος μέσα σε κρουαζιερόπλοιο

Η Τραγωδία σημειώθηκε στην Κρήτη το πρωί της Τρίτης, όταν ένας τουρίστας βρέθηκε νεκρός μέσα σε κρουαζιερόπλοιο .Συγκεκριμένα, ο 79χρονος από τη Μεγάλη Βρετανία επιβάτης ενός κρουαζιερόπλοιου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα του πλοίου.

Ο άτυχος ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του πλοίου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ σε ιδιωτική κλινική των Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από τη Λιμενική Αρχή των Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.