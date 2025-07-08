Κρήτη – Μεταναστευτικό: Άγγιξαν τις 2.000 οι αφίξεις από τη Λιβύη το τελευταίο διήμερο (pics)

Σχεδόν 2.000 άνθρωποι αποβιβάστηκαν στην Κρήτη από τη Λιβύη τις τελευταίες δύο ημέρες και η κατάσταση είναι ασφυκτική καθώς οι αρχές δυσκολεύονται να φιλοξενήσουν τόσα άτομα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς Χανίων, λεωφορεία φέρνουν διαρκώς νέες οικογένειες προσφύγων, ενώ δήμος, εθελοντές και ανθρωπιστικές οργανώσεις προσπαθούν να καλύψουν τα απολύτως βασικά.

Συγκεκριμένα, 150 άτομα διασώθηκαν τη νύχτα στην Αγία Γαλήνη, ενώ μόνο σήμερα το πρωί, 116 πρόσφυγες αποβιβάστηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία των νοτίων ακτών του Ηρακλείου. 48 στους Καλούς Λιμένες, 38 στην περιοχή του Λέντα και 30 στον Τσούτσουρο. Ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι.

Περίπου 40 μετανάστες εντοπίστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί νότια της Γαύδου από σκάφη του Λιμενικού. σε εξέλιξη είναι επιχείρηση διάσωσης 67 ακόμα μεταναστών το σκάφος των οποίων εντοπίστηκε νοτιοανατολικά της Γαύδου σε διεθνή ύδατα. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί στο λιμάνι του Ρεθύμνου.

Στα Χανιά, στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς, πέρασαν τη νύχτα οι 850 μετανάστες, άλλοι 600 είναι στο λιμάνι του Ρεθύμνου για τους οποίους οι τοπικές αρχές ακόμα δεν έχουν βρει τον κατάλληλο χώρο φιλοξενίας.

Στο 350% η αύξηση από την αρχή του έτους

Τη Δευτέρα (07/07) καταγράφηκαν 963 νέες αφίξεις, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προσφύγων που έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του έτους σε 9.000 — αύξηση που ξεπερνά το 350%.

Στα ραντάρ του λιμενικού σώματος ήδη σήμερα υπάρχουν νέα στίγματα από σκάφη που επιχειρούν να προσεγγίσουν τα παράλια της Κρήτης ή της Γαύδου. Και σύμφωνα με τις μαρτυρίες όσων φτάνουν στο νησί, αναμένεται μεγαλύτερο κύμα προσφυγικών ροών.

Ο δήμαρχος Ρεθύμνου, Γιώργος Μαρινάκης μιλώντας στο Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ τόνισε πως ” η κυβέρνηση πρέπει να ορίσει σημεία μόνιμης υποδοχής των μεταναστών για την ταυτοποίηση τους και μετά να γίνεται η διαχείριση με ανθρώπινες συνθήκες. Θα απαιτήσουμε να παρθούν αποφάσεις.

Οι επιχειρήσεις του Λιμενικού, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παραμένουν συνεχείς. Όλοι τους μεταφέρονται προσωρινά στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε χώρους υποδοχής που, πλέον, δοκιμάζουν τα όριά τους και στη συνέχεια επιβιβάζονται σε πλοία για την Αθήνα.