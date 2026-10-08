Κρήτη: Επιτήδειοι εξαπάτησαν 90χρονη και της πήραν 15.000 ευρώ

Θύμα απατεώνων που της τηλεφώνησαν ως δήθεν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ λέγοντας της ότι το σπίτι της «έχει ραδιενέργεια», έπεσε μια 90χρονη στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την καταγγελία που μεταδίδει το neakriti.gr, οι επιτήδειοι τηλεφωνούσαν επανειλημμένως στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης που ζει σε χωριό του δήμου Μίνωα Πεδιάδας, μέχρι που κάποια στιγμή εκείνη απάντησε.

Αφού άκουσε τον δήθεν υπάλληλο, η 90χρονη πείσθηκε και ακολουθώντας τις οδηγίες που της έδωσαν, έβγαλε έξω από το σπίτι της μία τσάντα.

Σύμφωνα με την ίδια, μέσα στην τσάντα υπήρχαν 15.000 ευρώ, προσωπικά της αντικείμενα, δύο τηλεκοντρόλ και ένα πιεσόμετρο.

Κατά την καταγγελία της ηλικιωμένης, στην τσάντα έβαλε και την ταυτότητά της, καθώς και ένα βιβλιάριο υγείας, τα οποία πήραν οι επιτήδειοι.