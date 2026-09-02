Κρήτη: Διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου το 2χρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνι

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρεται αυτή την ώρα διασωληνωμένο το δίχρονο αγόρι που σήμερα το πρωί έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του στην περιοχή Λενικά του Δήμου Αγίου Νικολάου. Το παιδί σύμφωνα με πληροφορίες έφυγε της προσοχής των γονιών του και για άγνωστους λόγους μέχρι αυτή την ώρα έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού τους.

Το παιδάκι αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα των τραυμάτων και την επιβεβλημένη μεταφορά του παιδιού στο ΠΑΓΝΗ.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.