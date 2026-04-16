Κρίσιμo 48ωρo για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Ώρες αγωνίας για τη δύσκολη μάχη που δίνει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”, μετά από επείγουσα επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε λόγω ρήξης ανευρύσματος εγκεφάλου.

Ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, λιποθύμησε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ, της καθημερινής, κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο στο οποίο από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν, ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπεβλήθη σε σειρά διαγνωστικών και απεικονιστικών εξετάσεων, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος γι’ αυτό και υπεβλήθη σε επέμβαση στην οποία έγινε εμβολισμός προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία. Σύμφωνα με τους γιατρούς όλα πήγαν κατ’ ευχήν και κατά τη διάρκεια της επέμβασης

Λίγο πριν τις 14:00 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εμβολισμού του αγγείου, η οποία στέφθηκε με επιτυχία. Ο υφυπουργός παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, ενώ οι γιατροί προχωρούν σε σειρά