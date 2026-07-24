Κρίσιμη συνεδρίαση για τη ΔΕΘ – Στο δημοτικό συμβούλιο την επόμενη Τετάρτη οι αλλαγές στον σχεδιασμό

Σημαντικές εξελίξεις για την ανάπλαση της ΔΕΘ φέρνει η επόμενη εβδομάδα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Τετάρτη.

Στο τραπέζι μπαίνουν πλέον δύο ζητήματα που συνδέονται ευθέως με τις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης για τον νέο σχεδιασμό της ανάπλασης.

Το πρώτο αφορά την προγραμματική σύμβαση, την οποία είχε ζητήσει ο δήμαρχος, ώστε όσα έχουν συμφωνηθεί για το μέλλον του εκθεσιακού κέντρου να αποτυπωθούν με σαφήνεια και να αποκτήσουν θεσμική ισχύ.

Το δεύτερο αφορά το αίτημα για τροποποίηση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου της ΔΕΘ, ώστε το πολεοδομικό πλαίσιο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί για την ανάπλαση.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί όροι που έχει θέσει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης αφορούν τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμμάτων, την κατάργηση του real estate και τον περιορισμό της δόμησης σε δύο κτίρια συγκεκριμένης χωρητικότητας, την κατασκευή 1.000 θέσεων υπόγειας στάθμευσης και τη διασφάλιση ενός ανοιχτού δημόσιου χώρου, προσβάσιμου σε όλους.

Β.Ζ.