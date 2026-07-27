Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί την Τρίτη στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας στο Axios.

Η επίσκεψη του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στον πόλεμο, καθώς η Ρωσία έχει ενισχύσει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων, ενώ η Ουκρανία απαντά με περισσότερα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικούς στόχους.

Παράλληλα, η συνάντηση θεωρείται σημαντική για τον Ουκρανό πρόεδρο, καθώς του δίνει την ευκαιρία να ενισχύσει τη στήριξη της Ουάσινγκτον μετά τον θάνατο του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ενός από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί και νωρίτερα μέσα στον μήνα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, όπου συζήτησαν την ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας και τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ζελένσκι θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον και για να παραστεί στην κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος είχε επισκεφθεί το Κίεβο λίγο πριν από τον θάνατό του.

Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον προκάλεσε και η πρόσφατη επίσκεψη της ακροδεξιάς ακτιβίστριας και στενής συμμάχου του Τραμπ, Λόρα Λούμερ, στο Κίεβο. Η ίδια δήλωσε ότι είχε επηρεαστεί από «ρωσική προπαγάνδα» σχετικά με την εισβολή στην Ουκρανία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε τη συνέντευξή της με τον Ζελένσκι στην πλατφόρμα Truth Social, σχολιάζοντας: «Πολύ καλό!!!».