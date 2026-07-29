Κρίσιμη συνάντηση Γκουτέρες με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν για το Κυπριακό

Κοινή συνάντηση με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν αναμένεται να έχει σήμερα στη Λευκωσία ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για το εάν θα γίνουν ενέργειες για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό.

Χθες στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την παρουσία του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο σαφή ένδειξη της δέσμευσής του για λύση, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ξεκαθάρισε τον ρόλο του ΟΗΕ στη διαδικασία, σημειώνοντας ότι δεν είναι αρμοδιότητά του να υποδείξει τις λύσεις, αλλά να στηρίξει τις προσπάθειες των δύο πλευρών. «Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω τι πρέπει να γίνει. Βρίσκομαι εδώ με ταπεινότητα και πλήρη δέσμευση για να στηρίξω τις προσπάθειές σας», ανέφερε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει θετική εξέλιξη στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι η Κύπρος, η περιοχή και η διεθνής κοινότητα χρειάζονται καλά νέα. «Χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο. Χρειαζόμαστε καλά νέα στην περιοχή. Χρειαζόμαστε καλά νέα διεθνώς. Και υπολογίζουμε στη στήριξη και την πολιτική σας δέσμευση», ανέφερε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στα κατεχόμενα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν δήλωσε ότι υπάρχει ισχυρή βούληση για μια δίκαιη και διαρκή λύση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η επόμενη προσπάθεια θα πρέπει να βασιστεί σε νέα μεθοδολογία, χωρίς να επαναληφθούν τα δεδομένα προηγούμενων αποτυχημένων προσπαθειών, όπως το 2004 και το 2017.