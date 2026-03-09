Κρεμλίνο: Σε εξέλιξη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν για τον πόλεμο στο Ιράν

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και «άλλα ζητήματα», όπως μεταδίδει το Associated Press, επικαλούμενο πηγές από το Κρεμλίνο.

Ο σύμβουλος εξωτερικών υποθέσεων του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, χαρακτήρισε τη συνομιλία «ειλικρινή και επαγγελματική», η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πούτιν «διατύπωσε ορισμένες προτάσεις με στόχο μια γρήγορη πολιτική και διπλωματική επίλυση» της σύγκρουσης, μετά τις συνομιλίες του με ηγέτες των χωρών του Κόλπου και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Παράλληλα, ο Τραμπ παρουσίασε την αξιολόγησή του για την τρέχουσα κατάσταση «στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης». Οι δύο ηγέτες είχαν μια «συγκεκριμένη και χρήσιμη» ανταλλαγή απόψεων, όπως τόνισε ο Ουσάκοφ.