Κρεμλίνο: Πούτιν και Σι συζήτησαν την πιθανή μεταφορά ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία

Στην σύγκρουση με το Ιράν επικεντρώθηκε η συζήτηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στην Κίνα, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν μοιράστηκε με τον Σι την ιδέα της μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στην Ρωσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τον οποίο επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Σε κοινή δήλωσή τους μετά τις συνομιλιες τους την Τετάρτη (20/05), οι δύο ηγέτες έκρουσαν «καμπανάκι» για κίνδυνο «επιστροφής στο νόμο της ζούγκλας»αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στη «σκιά» του πολέμου στο Ιράν.

Με φόντο τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο νωρίτερα την Τετάρτη (20/05), Ρωσία και Κίνα υπογράμμιζαν σε κοινή ανακοίνωσή τους ότι «οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις, στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας, έχουν αποτύχει».