Κρεμλίνο: Ο Πούτιν συμφωνεί στην επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών ΗΠΑ – Ουκρανίας – Ρωσίας

«Πράσινο» φως για επανάληψη των τριμερών συνομιλιών ΗΠΑ – Ουκρανίας – Ρωσίας έδωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντηση που είχε την Τετάρτη (21/10) με τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη.

Την αποκάλυψη έκανε ο Γιούρι Ουσακόφ έκανε ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ρώσου προέδρου ο οποίος ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες, ο Πούτιν δήλωσε στον Γουίτκοφ ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις τριμερείς συνομιλίες, με αφετηρία τη 10η Νοεμβρίου.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το κεντρικό ζήτημα θα είναι ο τρόπος διασφάλισης της ασφάλειας και για τις δύο πλευρές μετά τη λήξη της σύγκρουσης.

Οι προηγούμενες τριμερείς συνομιλίες – στις οποίες συμμετέχουν διπλωμάτες και όχι οι ηγέτες – δεν έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο, πέρα ​​από τις ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Ο Ουσακόφ δήλωσε επίσης ότι ο Αμερικανός διαπραγματευτής ενημέρωσε τον Πούτιν για τις συνομιλίες που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο, επισημαίνοντας νέα στοιχεία στις προσεγγίσεις τόσο της Ουκρανίας όσο και των Ευρωπαίων.

Ωστόσο, ο Ουσακόφ σχολίασε: «Δεν περιείχαν και πολλά χρήσιμα στοιχεία».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ακόμη ότι η Κίνα προετοιμάζεται για μια ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν, του Σι Τζινπίνγκ και του Ντόναλντ Τραμπ στο Σενζέν.

Γουίτκοφ: «Ανθρωπιστής ο Πούτιν»

Στο μεταξή ο Στιβ Γουίτκοφ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Donald Trump στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, εξήρε τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αφού οι ΗΠΑ εξασφάλισαν την απελευθέρωση ενός 74χρονου πρώην εκπαιδευτικού από τη Ρωσία.

«Χάρη σε εσάς, επιστρέφει στο σπίτι του, στην οικογένειά του», δήλωσε για να προσθέσει: «Λέτε συχνά για το ότι ο πρόεδρός μου, είναι ανθρωπιστής. Είστε και εσείς ανθρωπιστής, κύριε».