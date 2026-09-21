Κρεμλίνο: Η άνοδος της AfD στη Γερμανία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη φθηνού ρωσικού αερίου

Τη δική του ανάγνωση έκανε τη Δευτέρα (21/9) το Κρεμλίνο για την πρωτιά του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις εκλογές στο βορειοανατολικό γερμανικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας λέγοντας ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη φθηνού ρωσικού αερίου.

Για να προσθέσει ότι το Βερολίνο επιλέγει να αγοράζει αντ’ αυτού ακριβή ενέργεια από τις ΗΠΑ ενώ δείχνει επίσης πως «ένα μέρος των Γερμανών» αναζητεί μια «εναλλακτική επιλογή» στην υφιστάμενη εξουσία ώστε «να βελτιώσει την κατάστασή του».

«Διαπιστώνουμε ότι η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι η Γερμανία έπαψε να αγοράζει φθηνό ρωσικό αέριο (σ.σ.: μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία το 2022) για να στραφεί προς το πολύ ακριβότερο αέριο (…) που προέρχεται από άλλες χώρες, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ερωτήθηκε σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν χθες, Κυριακή, στη Γερμανία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε εξάλλου ότι ο νόμος, τον οποίο υπέγραψε την περασμένη Παρασκευή (19/9) ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων σαρωτικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, δεν βοηθάει στην αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας ούτε προωθεί μια ειρηνευτική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.