ΗΡωσία δεν βλέπει τι παραπάνω θα μπορούσε να προσφέρει η συμμετοχή των Ευρωπαίων στον επόμενο γύρο των συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως η επόμενη συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί ημερομηνία, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Όπως γνωρίζετε, οι Ευρωπαίοι επιμένουν αυτή να είναι μια τετραμερής συνάντηση. Δεν κατανοούμε ακόμη πλήρως τι παραπάνω θα προσέφερε η συμμετοχή των Ευρωπαίων, ποια επιπλέον συμβολή θα είχε στην προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας», είπε ο Πεσκόφ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η ρωσική ηγεσία ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να παρουσιάσουν πρώτα τις προτάσεις τους στη Μόσχα.

Μέχρι στιγμής, οι Ευρωπαίοι συμμετέχουν εμμέσως στις συνομιλίες μέσω των διαύλων επικοινωνίας που διατηρούν με το Κίεβο και την Ουάσινγκτον.

Αξιωματούχοι από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Βρετανία), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Κομισιόν θα εκπροσωπήσουν τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου στις συνομιλίες, όπως συμφωνήθηκε στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής των «27» στο Δουβλίνο.