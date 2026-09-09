Κοζάνη: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στον χώρο των ΚΤΕΛ

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας, ηλικίας περίπου 60 έως 70 ετών, στον χώρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Κοζάνης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν άστεγος και βρισκόταν στον χώρο των ΚΤΕΛ. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ενημερώθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Τον άνδρα εντόπισαν εργαζόμενοι του ΚΤΕΛ και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο και αστυνομικοί της Ασφάλειας Κοζάνης. Ο 66χρονος τους τελευταίους περίπου έξι μήνες συνήθιζε να περνά τις νύχτες στον εξωτερικό χώρο του κυλικείου των ΚΤΕΛ, κοιμώμενος στις καρέκλες με μια κουβέρτα.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό θάνατο από παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Την ίδια ώρα, διερευνάται εάν η περίπτωσή του είχε απασχολήσει κοινωνικές δομές του Δήμου Κοζάνης ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.