ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κοζάνη: Φωτιά σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Δημητρίου

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Μέσα σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Δημητρίου ξέσπασε πριν από λίγο φωτιά, η οποία προς το παρόν δεν έχει απειλητικές διαθέσεις. Επί τόπου επιχειρεί μόνο το πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο προσπαθεί να την περιορίσει, καθώς είναι σε πολύ μικρή έκταση και είναι δύσκολο να την προσεγγίσουν επίγειες δυνάμεις.

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