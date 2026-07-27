Κοζάνη: Φωτιά σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Δημητρίου

Μέσα σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Δημητρίου ξέσπασε πριν από λίγο φωτιά, η οποία προς το παρόν δεν έχει απειλητικές διαθέσεις. Επί τόπου επιχειρεί μόνο το πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο προσπαθεί να την περιορίσει, καθώς είναι σε πολύ μικρή έκταση και είναι δύσκολο να την προσεγγίσουν επίγειες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026