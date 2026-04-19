Κοζάνη: Εξαρθρώθηκε σπείρα που ξάφριζε ιερούς ναούς

Στην εξάρθρωση σπείρας που διέπραττε κλοπές σε εκκλησίες και αποθήκες στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων 6 σε απόπειρα και 7 τετελεσμένες σε Ιερούς Ναούς και 2 σε αποθήκες.

Οι κλοπές σημειώθηκαν από τις αρχές Μαρτίου έως τις 17 Απριλίου 2026.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 46 και 47 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά περίπτωση για κατοχή ναρκωτικών. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε και τρίτος συνεργός, 50 ετών, ο οποίος περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες διέπραξαν μέσα σε δύο ημέρες (16 και 17 Απριλίου 2026) συνολικά 10 κλοπές σε ναούς,5 τετελεσμένες και 5 σε απόπειρα. Σε προγενέστερο διάστημα, ο ένας εκ των δραστών μαζί με τον τρίτο συνεργό είχαν πραγματοποιήσει ακόμη τρεις κλοπές, μεταξύ των οποίων και σε αποθήκες.

Οι δράστες αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και αντικείμενα με σκοπό την παράνομη ιδιοποίησή τους.

Συλλήψεις και κατασχέσεις

Οι αστυνομικοί εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 46χρονο, στο οποίο βρέθηκαν:

6 λίτρα λάδι σε δοχεία

95,60 ευρώ σε κέρματα

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, κατασχέθηκαν:

8 ναρκωτικά δισκία

2 αλυσοπρίονα

Συνολικά κατασχέθηκαν το όχημα ως μέσο τέλεσης των κλοπών, το χρηματικό ποσό, τα ναρκωτικά δισκία, τα εργαλεία και τα δοχεία με λάδι.