Κοζάνη: Εξαπάτησαν ηλικιωμένη και απέσπασαν κοσμήματα αξίας έως 8.000 ευρώ στην Σιάτιστα

Μία ακόμη τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα καταγράφηκε στη Σιάτιστα, με τους δράστες να αποσπούν οικογενειακά κοσμήματα συνολικής αξίας που εκτιμάται μεταξύ 7.000 και 8.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, με μία γυναίκα να προσποιείται ότι ήταν η κόρη της. Εκμεταλλευόμενη την αναστάτωση και την αγωνία της, της ανέφερε ότι συνέτρεχε σοβαρός και επείγων λόγος και την έπεισε να συγκεντρώσει όλα τα χρυσαφικά και τα πολύτιμα κοσμήματα που είχε στην κατοχή της.

Η ηλικιωμένη, χωρίς να αντιληφθεί ότι πρόκειται για οργανωμένη απάτη, βγήκε από το σπίτι της περίπου στις 9:30 το βράδυ. Μάλιστα, γειτόνισσά της τη ρώτησε γιατί κυκλοφορούσε τέτοια ώρα, ωστόσο εκείνη δεν αποκάλυψε τον λόγο και συνέχισε προς την πλατεία Χώρας Σιάτιστας, όπου την περίμενε άγνωστος νεαρός άνδρας.

Εκεί παρέδωσε τα κοσμήματα, τα οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έχουν αξία έως και 8.000 ευρώ. Ο δράστης εξαφανίστηκε αμέσως μετά την παραλαβή τους, ενώ όταν η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα εξαπάτησης ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές.

Η υπόθεση ερευνάται από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία αναζητά τους εμπλεκόμενους δράστες.

Με αφορμή το νέο περιστατικό, η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες, ιδιαίτερα προς τις μεγαλύτερες ηλικίες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παραδίδουν ποτέ χρήματα ή τιμαλφή σε αγνώστους έπειτα από τηλεφωνικές κλήσεις, ακόμη και όταν οι καλούντες ισχυρίζονται ότι πρόκειται για συγγενικά πρόσωπα ή επικαλούνται έκτακτες ανάγκες.

Σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση συνιστάται η άμεση επικοινωνία με τον συγγενή και η ενημέρωση της Αστυνομίας.

Το περιστατικό αποτελεί μία ακόμη υπενθύμιση ότι οι τηλεφωνικές απάτες εξακολουθούν να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, με τους επιτήδειους να χρησιμοποιούν ολοένα και πιο πειστικές μεθόδους για να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες.