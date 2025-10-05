Κοζάνη: Αγριογούρουνο τραυμάτισε 62χρονο κυνηγό

Επίθεση από αγριογούρουνο δέχτηκε κυνηγός σε τοποθεσία λίγο έξω από το Παλαιόκαστρο Βοίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες -Σάββατο- ο 62χρονος κυνηγούσε μαζί με την παρέα του, και κάποια στιγμή, πυροβόλησε το αγριογούρουνο.

Στη συνέχεια το πλησίασε, για να διαπιστώσει εάν ήταν νεκρό, με αποτέλεσμα το πληγωμένο ζώο να του επιτεθεί και να τον τραυματίσει στο πόδι. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει βαθύ θλαστικό τραύμα.

Νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, και δεν διατρέχει κίνδυνο