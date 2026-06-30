Κούβα: «Καμία πρόοδος» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει ο ΥΠΕΞ Ροντρίγκες – Η Αβάνα καταγγέλλει πολιτική «μέγιστης πίεσης»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβα, Μπρούνο Ροδρίγκες, δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει «καμία πρόοδος» στις συνομιλίες μεταξύ της Αβάνα και της Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτική «μέγιστης πίεσης» απέναντι στο νησί.

«Οι συνομιλίες μεταξύ των κυβερνήσεων της Κούβας και των ΗΠΑ δεν δείχνουν καμία πρόοδο», ανέφερε ο Ροδρίγκες, επαναλαμβάνοντας ότι η Αβάνα «παραμένει έτοιμη για διάλογο και για μια ειρηνική επίλυση των διαφορών της» με την αμερικανική πλευρά.

«Είμαστε έτοιμοι για διάλογο, χωρίς αυταπάτες, γνωρίζοντας ότι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρέπει να αξιολογείται με βάση τα γεγονότα και τις πράξεις. Και οι πράξεις είναι ο οικονομικός αποκλεισμός και η περαιτέρω αυστηροποίηση του εμπάργκο», σημείωσε ο Κουβανός υπουργός.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του ζήτησε να διεξαχθεί συζήτηση στις 7 Ιουλίου ενώπιον της Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Κούβας. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης δεν προβλέπεται να διεξαχθεί ψηφοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ