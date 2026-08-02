Κούβα: Διακοπή ηλεκτροδότησης σε πέντε επαρχίες – Χωρίς ρεύμα και η Αβάνα

Διακοπή ηλεκτροδότησηςσημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε πέντε από τις 15 επαρχίες της Κούβας, μεταξύ των οποίων και η πρωτεύουσα Αβάνα, εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο της χώρας.
Η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού Unión Eléctrica de Cuba (UNE) ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι στις 18:07 τοπική ώρα –01:07 ώρα Ελλάδας– καταγράφηκε μερική βλάβη στο εθνικό σύστημα ηλεκτροδότησης, η οποία επηρέασε το δυτικό τμήμα του νησιού.
Η νέα διακοπή καταγράφεται ενώ η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη από την αρχή του έτους με πετρελαϊκό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ.
Nota
A las 18:07 ocurrió un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV de Mtzas a Cfgos y de Mtzass a Santa Clara provocando la división del SEN y posteriormente la caída de la zona occidental. Quedaron sin servicio Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas. pic.twitter.com/yQPUjlF2uz
— Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) August 1, 2026