Κούβα: Διακοπή ηλεκτροδότησης σε πέντε επαρχίες – Χωρίς ρεύμα και η Αβάνα

Διακοπή ηλεκτροδότησηςσημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε πέντε από τις 15 επαρχίες της Κούβας, μεταξύ των οποίων και η πρωτεύουσα Αβάνα, εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο της χώρας.

Η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού Unión Eléctrica de Cuba (UNE) ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι στις 18:07 τοπική ώρα –01:07 ώρα Ελλάδας– καταγράφηκε μερική βλάβη στο εθνικό σύστημα ηλεκτροδότησης, η οποία επηρέασε το δυτικό τμήμα του νησιού.

Η νέα διακοπή καταγράφεται ενώ η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη από την αρχή του έτους με πετρελαϊκό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ.