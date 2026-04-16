Κουτσούμπας: Τα σκάνδαλα δεν κρύβονται – Ο λαός δεν είναι αφελής

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας ασκώντας κριτική για τις συνεχείς αποκαλύψεις που αφορούν υποθέσεις διαφθοράς και κακοδιαχείρισης σε κρατικούς φορείς. Όπως υποστήριξε, τα στοιχεία που έρχονται στο φως για «τη μία υπόθεση μετά την άλλη» είναι συντριπτικά και δεν αφήνουν περιθώρια συγκάλυψης.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ έκανε λόγο για «επικοινωνιακά τεχνάσματα» και «ανασχηματισμούς που επιχειρούν να μεταθέσουν ευθύνες», σημειώνοντας ότι τέτοιες κινήσεις δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές διαστάσεις των προβλημάτων. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενισχύει το λεγόμενο «βαθύ κράτος» μέσω επιλογών προσώπων και πρακτικών που, όπως είπε, αναπαράγουν παθογένειες.

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένες υποθέσεις, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την τραγωδία στα Τέμπη και τις καταγγελίες για υποκλοπές,τόνισε ότι υπάρχουν σαφείς πολιτικές ευθύνες, ενώ υπογράμμισε ότι «το θύμα όλων αυτών είναι ο ίδιος ο λαός».

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα τα σκάνδαλα αυτά δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά «στοιχείο ενός συστήματος που έχει ενσωματωθεί στο DNA της εξουσίας». Παράλληλα, σημείωσε ότι η κοινωνία «δεν είναι αφελής» και μπορεί να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματική υπηρεσία προς τον λαό και στη διαχείριση πόρων που, όπως ανέφερε, καταλήγουν να εξυπηρετούν συμφέροντα εις βάρος του.

Αναφερόμενος στη διαδικασία της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη υποστήριξε, ότι έχει μετατραπεί σε «διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών», με έντονη αστυνομική παρουσία και περιορισμένη πρόσβαση για τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης. Έκανε λόγο για «ελλιπέστατο κατηγορητήριο», επισημαίνοντας ότι από τη λίστα των κατηγορουμένων απουσιάζουν πολιτικά στελέχη που, σύμφωνα με την κριτική του, φέρουν ευθύνη για τις διαχρονικές παθογένειες και τις επιλογές που οδήγησαν στο δυστύχημα.

«Πολλά σκάνδαλα του παρελθόντος είχαν υπογραφή του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ» είπε ο κ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε: «Τα νέα στοιχεία ενοχοποιούν πέραν πάσης αμφιβολίας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τόσο για την εμπλοκή υπουργών και βουλευτών της, όσο και για τη συγκάλυψη που επιχειρεί εδώ και τόσους μήνες και για αυτό το σκάνδαλο. Γι’ αυτό και αποτελεί τεράστιο θράσος και πρόκληση να εμφανίζεστε κύριε Μητσοτάκη σαν κάποιος παρατηρητής, σαν σχολιαστής των εξελίξεων. Να μιλάτε για διαχρονικές παθογένειες και αστοχίες. Μα καλά, σήμερα προσγειωθήκατε σε αυτή εδώ τη χώρα;» και κατέληξε: «Χρειάζεται συνολική αντίθεση και σύγκρουση. Χρειάζεται σύγκρουση με αυτό το κράτος, με αυτό το σύστημα, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την πολιτική τη δική της, αλλά και την πολιτική συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης της διαφθοράς. Να μη δείξει καμιά εμπιστοσύνη σε νέους και παλιούς Σωτήρες, είτε είναι αυτοί από τους σημερινούς κυβερνώντες».