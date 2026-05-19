Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τη δίκαιη διεκδίκηση για τη Διεθνή Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παραβρέθηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας, τιμώντας τη μνήμη της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στη Βουλή. Στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι «εν έτει 2026, οι κατοικίες πολλών Ελλήνων του Πόντου παραμένουν εκτός σχεδίου, χωρίς αποχέτευση και αρκετές από αυτές χωρίς καν ύδρευση» και τόνισε ότι το ΚΚΕ στηρίζει με όλους τους τρόπους το αίτημα για επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του κ. Κουτσούμπα:

«Συμπληρώνονται 107 χρόνια από τον βάρβαρο ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου με περίπου 350.000 νεκρούς και με πάνω από 1 εκατομμύριο εκτοπισμένους που οδηγήθηκαν στην προσφυγιά. Οι Έλληνες του Πόντου είναι και αυτοί ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα των θυμάτων του ιμπεριαλισμού, των ανταγωνισμών και των αντιθέσεων του συστήματος, όπως ήταν και οι συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Από τη μια η αστική τάξη τους Τουρκίας, που δυνάμωνε τον αστικό εθνικισμό της και διεκδικούσε το χτύπημα των βασικών της ανταγωνιστών για να εδραιώσει την κυριαρχία της, και από την άλλη η αστική τάξη της Ελλάδας, που έθεσε σε δεύτερη μοίρα τη βοήθεια και τη στήριξη στον ποντιακό ελληνισμό, γιατί οι προτεραιότητές της ήταν στην πλούσια περιοχή της Μικράς Ασίας, ενώ η προέλαση του ελληνικού στρατού στα ενδότερα της Τουρκίας για τα συμφέροντα των ξένων συμμάχων της, υπονόμευσε την τύχη των ελληνικών πληθυσμών του Πόντου.

Αποδεικνύεται, για ακόμη μια φορά, ότι η έννοια της πατρίδας για την αστική τάξη δεν είναι ίδια με την πατρίδα των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, επιστημόνων και αγροτών.

Το εθνικό συμφέρον που συχνά επικαλούνται οι κυβερνήσεις, όπως σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ και άλλα αστικά κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτή την αλήθεια επιχειρούν να αποκρύψουν, με προφανή στόχο τη στοίχιση πάλι του ελληνικού λαού πίσω από τα συμφέροντα των διαφόρων μεγάλων ενεργειακών και κατασκευαστικών ομίλων, των εφοπλιστών και όλων αυτών που κερδίζουν πάνω στον ιδρώτα, το αίμα και τις θυσίες του λαού, είτε σε συνθήκες φαινομενικής «ειρήνης» είτε σε συνθήκες πολέμων.

Το ΚΚΕ είναι περήφανο γιατί από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των ξεριζωμένων Ελλήνων του Πόντου, αντιπάλεψε με κάθε τρόπο τον ρατσισμό που καλλιεργούσαν διάφορες φασιστικές δυνάμεις. Πρωτοστάτησε να ενταχθούν οι Έλληνες του Πόντου στο εργατικό – λαϊκό κίνημα και μέσα από εκεί να διεκδικήσουν όλα τα αναγκαία για μια αξιοπρεπή ζωή στη χώρα μας.

Μέχρι και σήμερα στηρίζουμε με όλους τους τρόπους το αίτημα για επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ένα αίτημα που παραμένει ανεκπλήρωτο, όταν η ίδια η ΕΕ εγκρίνει δεκάδες δισεκατομμύρια πολεμικών αποζημιώσεων για την Ουκρανία και ταυτόχρονα δηλώνει αναρμόδια για τις γερμανικές αποζημιώσεις από τις ναζιστικές θηριωδίες στην Ελλάδα.

Σήμερα, 107 χρόνια μετά, η μεγαλύτερη τιμή είναι να δυναμώσει η πάλη για να απεμπλακεί η χώρα μας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, μια πολεμική εμπλοκή που πληρώνει ακριβά ο λαός και αυξάνει τους κινδύνους.

Επίσης, να δυναμώσει ο αγώνας απέναντι στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, ενάντια στις απειλές του Τραμπ, στο νησί της επανάστασης στην Κούβα, απέναντι σε όλους τους λαούς του κόσμου είμαστε αλληλέγγυοι.

Ως ΚΚΕ στεκόμαστε στο πλευρό των χιλιάδων ομογενών, που ύστερα από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την καπιταλιστική παλινόρθωση εκεί, εγκαταστάθηκαν στην πατρίδα μας και συνεχίζουν μετά από τόσα χρόνια να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αποκατάστασης.

Είναι απαράδεκτο, για παράδειγμα, τόσα χρόνια μετά, οι επιδοτήσεις που δόθηκαν τότε στα πλαίσια της στεγαστικής αποκατάστασης να αντιμετωπίζονται ως δανειοδότηση, με αποτέλεσμα το κράτος, αφού εξασφάλισε τις τράπεζες, έρχεται μετά σαν κοράκι και επιτίθεται στο βιος και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ελλήνων ομογενών, ενώ σήμερα, εν έτει 2026, οι κατοικίες πολλών Ελλήνων του Πόντου παραμένουν εκτός σχεδίου, χωρίς αποχέτευση και αρκετές από αυτές χωρίς καν ύδρευση.

Το ΚΚΕ καλεί τον ποντιακό ελληνισμό σε αγωνιστική συμπόρευση, για να δυναμώσει ο αγώνας απέναντι στο σύστημα που γεννάει πολέμους, φτώχεια, φασισμό και προσφυγιά».