Koυτσούμπας: Οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές – Εμπλεκόμαστε ήδη

Τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εμπλοκή Κύπρου που δέχθηκε επίθεση στη βάση στο Ακρωτήρι, καθώς και της Ελλάδας που έστειλε δύο φρεγάτες και 4 πολεμικά αεροσκάφη σχολίασε ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή.

«Οι εξελίξεις στην Κύπρο ξετινάζουν την προπαγάνδα που έλεγε ότι οι βάσεις αυτές αποτελούν εγγύηση ασφαλείας, ότι όσο είναι εδώ οι Αμερικάνοι δεν θα μας πειράξει κανείς, και άλλα τέτοια φαιδρά. Αυτά ακούγαμε τόσα χρόνια από κυβερνήσεις, από κόμματα, από διάφορους καλοπληρωμένους παπαγάλους. Τελικά αποδεικνύεται ότι θα μας πειράξουν ακριβώς επειδή είναι εδώ οι Αμερικάνοι. Καμιά αξία δεν έχουν, ούτε οι διαβεβαιώσεις οι δικές σας ότι η Ελλάδα δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στον πόλεμο, ούτε οι παραινέσεις άλλων κομμάτων του Ευρωατλαντισμού να μην εμπλακούμε και να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις, γιατί το πρόβλημα είναι ότι εμπλεκόμαστε ήδη».

Μιλώντας για τις αμερικανικές βάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα χώρες ανέφερε ότι «δεν είναι διακοσμητικές, ούτε υπάρχουν για να τονώνουν τις τοπικές οικονομίες, όπως γυρίζουν και λένε τα τοπικά στελέχη σας. Όσοι αποσυνδέετε το ρόλο των βάσεων από την ίδια την παρουσία τους στη χώρα μας, επειδή την έχετε στηρίξει αυτή την παρουσία, είστε υποκριτές και ψεύτες. Οι βάσεις παίζουν κομβικό ρόλο για την πραγματοποίηση των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ, απέναντι στους λαούς του Ιράν, του Λιβάνου, του Ιράν, της Παλαιστίνης και ποιος ξέρει ποιος έχει σειρά αύριο. Γι’ αυτό και μόνο πρέπει να φύγουν, γιατί ο ελληνικός λαός δεν ανέχεται να γίνεται η χώρα του θύτης απέναντι σε άλλους λαούς, προκειμένου να αναβαθμίζεται η θέση της άρχουσας τάξης, δηλαδή όλων αυτών που του κλέβουν τον ιδρώτα. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, οι εικόνες».

Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα και τις αμερικανικές βάσεις που έχουν στοχοποιηθεί από τους Ιρανούς δήλωσε: «Οι φλεγόμενες Αμερικάνικες βάσεις στα Εμιράτα, στο Μπαχρέιν, στο Ιράκ και αλλού, είναι αποστομωτικές. Φυσικά, εμάς μας απασχολούν πάνω απ’ όλα οι συνέπειες που δέχονται οι λαοί αυτών των χωρών που τις φιλοξενούν, όπως και οι Έλληνες που βρίσκονται εκεί. Ας μην περιμένουμε μέχρι να δούμε τέτοιες εικόνες και στη Σούδα στην Κρήτη ή στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, στον Άραξο, κάτι που μπορεί να μην αργήσει και πολύ».

Υποστήριξε ότι θα πρέπει «να καταγγελθεί η συμφωνία. Να κλείσουν οι βάσεις. Να ξεκουμπιστούν τελικά οι βάσεις αυτές του θανάτου. Ταυτόχρονα πρέπει να επιστρέψουν όλες οι μονάδες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Και επειδή ακούμε τώρα κάτι δηλώσεις που αγγίζουν και τα όρια της φαιδρότητας για τις ένοπλες δυνάμεις που τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του είπε χαρακτηριστικά για την εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις: «Αλήθεια, δεν μας λέτε στην Ερυθρά θάλασσα, όπου έχετε στείλει ελληνική φρεγάτα και παραδίπλα πυρπολούνται τάνκερ. Ποιος ελληνισμός υπάρχει; Στη Σαουδική Αραβία που έχετε στείλει πυροβολαρχία Patriot να φυλάει τις εγκαταστάσεις της Αραmco, οι οποίες βομβαρδίζονται. Ποιος ελληνισμός υπάρχει; Τα όπλα και τα θωρακισμένα που έχετε στείλει στο καθεστώς Ζελέσκι. Αυτό που υπάρχει σε όλα αυτά τα μέρη είναι τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστων, βεβαίως. Τα συμφέροντα μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, ενεργειακών, άλλων ομίλων. Γι’ αυτό τα στέλνετε για να υπηρετείτε αυτό το σχεδιασμό και το μεγάλο αφεντικό.

» Για τον ίδιο λόγο στέλνετε τώρα τις φρεγάτες και τα αεροσκάφη στην Κύπρο, όχι για τον ελληνισμό του νησιού, αλλά για να προστατεύουν τις Βρετανικές και τις Νατοϊκές βάσεις που κατέχουν το 3% του εδάφους του, ενώ ένας άλλος σύμμαχός σας και αυτός Νατοϊκός στρατός, ο Τουρκικός κατέχει το 37%. Την ίδια ώρα αναμασάτε γελοία προσχήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ για αυτόν τον πόλεμο και πάλι που αυτοί οι ίδιοι πάλι τον ξεκίνησαν φυσικά. Είπατε για την ανάγκη. Για την ανάγκη να ελεγχθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ότι είναι μια ανάσα απ’ το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Μα καλά, το περασμένο καλοκαίρι μάθαμε από τον Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τα κατέστρεψαν πλήρως και δεν θα μας απασχολήσει πια στο μέλλον. Και τώρα ξανά μανά τα ίδια. Δηλαδή ψέματα έλεγε και τότε, προφανώς ψέματα λέει και τώρα».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο γ.γ. του ΚΚΕ τόνισε: «Λέτε για το αυταρχικό θεοκρατικό καθεστώς που καταπιέζει τον λαό του Ιράν. Έτσι είναι. Και την ίδια ώρα όμως, εσείς οι ίδιοι έχετε συμφωνίες με άλλα θεοκρατικά μοναρχικά καθεστώτα της Σαουδικής Αραβίας, των άλλων μοναρχιών του κόλπου. Στηρίξατε την ανατροπή του Άσαντ στη Συρία απ’ τους τζιχαντιστές που μετά τους βαφτίσατε συμπεριληπτικούς. Εκεί δεν καταπιέζεται ο λαός; Οι γυναίκες, οι θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες; Δεκάρα όμως δεν δίνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι προσχήματα οι κάθε είδους ιμπεριαλιστές θα βρίσκουν κάθε φορά, όπως βρήκαν και για την επέμβαση στη Βενεζουέλα πριν δύο μήνες, δήθεν για το εμπόριο ναρκωτικών στην αρχή. Τότε είχατε πει ότι δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για τη νομιμότητα αυτών των ενεργειών. Τώρα δεν λέτε ούτε αυτό. Μάλλον δεν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε ποτέ, ή μάλλον θα μιλήσουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, όταν αποφασίζουν.

Όταν αποφασίσει κάποιος άλλος να κάνει τα ίδια σε βάρος της Ελλάδας, μιας και εσείς το νομιμοποιείτε αυτό με τη στάση σας. Τα ίδια έλεγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Αφγανιστάν, το οποίο κατέλαβαν και μετά από 20 χρόνια κατοχής, το παρέδωσαν πάλι στους Ταλιμπάν. Στο Ιράκ έλεγαν ότι πάνε για τα όπλα μαζικής καταστροφής, τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ. Και ποιο το αποτέλεσμα; Άλλη μια διαλυμένη χώρα, ένας ακόμα δυστυχισμένος λαός.

λαούς, όπως και η Λιβύη, που ακόμα σπαράσσεται από εμφύλιους, όπου έκαναν επεμβάσεις οι φίλοι σας ιμπεριαλιστές, ληστές, επικράτησε διάλυση και η κατάσταση έγινε χειρότερη. Το ίδιο θέλουν να κάνουν και στην Κούβα τώρα».

Σχετικά με το ποιος αποφασίζει την αποστολή Ελληνικών πολεμικών Δυνάμεων στο εξωτερικό πρόσθεσε: «Εμείς λέμε ότι υπεύθυνος για την πορεία κάθε χώρας, για τη διακυβέρνησή της είναι ο λαός της κάθε χώρας και κανείς άλλος.Τελεία και παύλα. Αυτό είναι θέμα αρχής και στοιχειώδους λογικής φυσικά. Ποιος από τους προστάτες θα μας προστατέψει; Ποιος;»

Μιλώντας τέλος για τους ηγέτες των ΗΠΑ και του Ισραήλ επισήμανε ότι «είναι αστείο να λέμε ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου ενδιαφέρονται για τους λαούς. Μόνο για τα ιδιοτελή συμφέροντά τους ενδιαφέρονται, όπως και εσείς άλλωστε, και ας βασανίζεται ο λαός. Είναι άλλωστε διακηρυγμένος στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και των συμμάχων τους.

Συμμάχων τους να πλήξουν το Ιράν, επειδή είναι ένας από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους της Κίνας στην περιοχή, με την οποία συγκρούονται για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία. Ο ίδιος ο Νετανιάχου κράδαινε μέσα στον ΟΗΕ τον χάρτη με τον Ινδικό εμπορικό δρόμο, στον οποίο είστε και εσείς δεσμευμένοι και στο οποίο το Ιράν πάει κόντρα, στηρίζοντας τα ανταγωνιστικά κινέζικα σχέδια. Όλα αυτά όμως τα κρύβετε και εσείς και η βολική σας αντιπολίτευση».

Αναφερόμενος στα υπόλοιπα κόμματα σχολίασε: «Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πάλι σε κατάσταση άτυπης συγκυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας παρακαλάει για διαμόρφωση εθνικής γραμμής. Ο κ. Χαρίτσης ζήτησε να μη χρησιμοποιηθεί η Σούδα εκτός ΝΑΤΟικού σχεδιασμού, άρα εντός ΝΑΤΟικού σχεδιασμού δεν έχει πρόβλημα. Ο δήθεν αντιμπεριαλιστής Βελόπουλος ζήτησε να βαθαίνει η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Όλους αυτούς και όλες αυτές πρέπει να τους κάνει στην άκρη ο ελληνικός λαός. Δεν έχουν να του προσφέρουν τίποτα. Είναι ώρα ευθύνης για τον καθένα και την καθεμιά. Η στάση που θα κρατήσει ο λαϊκός παράγοντας απέναντι σε αυτή την πολιτική της εμπλοκής, μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις».

Και όπως τόνισε, «οπόλεμός τους δεν είναι πόλεμος του λαού. Ελπίδα και διέξοδο από αυτό τον κόσμο που φλέγεται, μπορεί και πρέπει να δώσει ο ίδιος ο λαός με τον αγώνα του με αποφασιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ, που αναλαμβάνει την ευθύνη να μπει μπροστά σε αυτό τον αγώνα.

Όσον αφορά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο της επιστολικής ψήφουτόνισε: «Αντί να συζητάμε σήμερα πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού, μάλλον θα έπρεπε να συζητάμε πώς θα επιστρέψουν οι εργαζόμενοι που είναι εγκλωβισμένοι στις χώρες του κόλπου και κυρίως οι 85 Έλληνες ναυτεργάτες που βρίσκονται στον Περσικό, τους οποίους έχετε αφήσει στην τύχη τους».