Κουτσούμπας: Καμία νέα θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους – Καμία εμπλοκή της Ελλάδας

Πολιτική ομιλία πραγματοποίησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε εκδήλωση στο Μουζάκι για τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής στήλης στη μνήμη των εννέα πεσόντων μαχητών του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ τον Αύγουστο του 1944, σε μάχη εναντίων των Γερμανών κατακτητών.

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στο ιστορικό των γεγονότων και ακολούθως αναφέρθηκε στην τρέχουσα περίοδο, επισημαίνοντας πως; «Η Ιστορία όμως δεν ξεγράφεται. Αυτά τα γεγονότα, όπως είναι και η μάχη στο Φανάρι, έχουν χαραχτεί με ανεξίτηλο μελάνι στην συνείδηση των λαών και δεν σβήνουν, όσο δηλητήριο κι αν χύνουν. Γιατί δηλητήριο χύνουν αυτοί που στόχο έχουν να επιβάλουν νέες βαριές θυσίες στους λαούς…Μόνο και μόνο για να έχουν τα διάφορα διεθνή μονοπώλια εγγυημένα κέρδη από τα νέα πολεμικά σφαγεία που στήνονται και σήμερα, 80 χρόνια μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε αυτά τα πολεμικά σφαγεία μπλέκεται δυστυχώς όλο και περισσότερο και η χώρα μας, με πολλούς τρόπους, με ευθύνη της κυβέρνησης και με τη συναίνεση των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού.

Με αυτή την εμπλοκή, φορτώνουν στον λαό μας και τεράστιο οικονομικό κόστος, αλλά και μεγάλους κινδύνους. Οι περιοχές, για παράδειγμα, που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, έχουν πλέον “και με τη βούλα” μετατραπεί σε στόχους αντιποίνων, όπως εδώ και χρόνια προειδοποιεί το ΚΚΕ.

Μάλιστα, καλούν τον λαό να γίνει και υποστηρικτής αυτής της πολιτικής, στο όνομα ενός δήθεν “εθνικού συμφέροντος”, όπως βαφτίζουν αυτοί το συμφέρον των μεγάλων ενεργειακών και άλλων ομίλων, των βιομηχάνων της πολεμικής βιομηχανίας, των εφοπλιστών, που πράγματι έχουν πολλά να κερδίσουν από αυτή την κατάσταση. Το πραγματικό όμως εθνικό συμφέρον είναι μονάχα το συμφέρον του ελληνικού λαού.

Βλέπουμε όλοι με τα μάτια μας πόσο ψεύτικα ήταν τα λόγια για τις δήθεν “εγγυήσεις” που θα μάς προσέφεραν οι “ισχυρές συμμαχίες”, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, η στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Συνέχισε λέγοντας ότι: «Οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, με τη νέα απόπειρα “γκριζαρίσματος” του Αιγαίου από τη ΝΑΤΟϊκή “σύμμαχο” Τουρκία, γκρεμίζουν τους μύθους περί “προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων” από τις συμμαχίες αυτές.

Η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες γιατί προβάλλει ακόμα πιο έντονα τον εφησυχασμό των δήθεν “ήρεμων νερών” με την Τουρκία. Για να αποφύγει αντιδράσεις, παραπλανά τον ελληνικό λαό και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, υποβαθμίζοντας το γεγονός ότι την ώρα που ενισχύονται οι απαράδεκτες τουρκικές αμφισβητήσεις, αυτός και η κυβέρνησή του επιλέγουν να αποδεσμεύουν στρατιωτικές δυνάμεις, κυρίως από την άμυνα της περιοχής του Αιγαίου, για να τις διαθέσουν στην προστασία του δολοφονικού αμερικανικού ορμητηρίου της βάσης της Σούδας.

Απάντηση σε αυτή την πολιτική, δεν μπορούν να δώσουν βέβαια ούτε οι δυνάμεις εκείνες, που εμφανίζονται ως προοδευτικές αλλά παρουσιάζουν την ΕΕ ως “αδέκαστο διαιτητή”, την ώρα που αυτή βάζει πλάτες και κάνει μεγάλες μπίζνες με την Τουρκία. Αλλά ούτε και άλλοι που παριστάνουν τους “υπερπατριώτες”, και δεν τολμούν να πουν κουβέντα για τις ευθύνες του ΝΑΤΟ, ή διαφημίζουν τον Τραμπ, ο οποίος κάνει πλάτες στον Ερντογάν για να αναβαθμίζει διαρκώς τη θέση του.

Αυτό που μπορεί και πρέπει να γίνει, είναι να δυναμώσει ο αγώνας του λαού, για να σταματήσει κάθε συμμετοχή της Ελλάδας σε πολέμους και σε δολοφονικές συμμαχίες, που τίποτα δεν προσφέρουν.

Να κλείσουν οι βάσεις, να πάψει η χώρα να είναι ορμητήριο πολέμου, να επιστρέψουν οι φρεγάτες και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων από αποστολές στο εξωτερικό για να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Είναι πολύ ελπιδοφόρα σε αυτή την κατεύθυνση, η συγκρότηση της Πανθεσσαλικής Επιτροπής ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή, προκειμένου να συντονίζει και να οργανώνει τον αγώνα του λαού της περιοχής. Η μαζική συμμετοχή, τουλάχιστον 70 φορέων εκφράζει την υγιή ανησυχία, αλλά και την αγωνιστική διάθεση απέναντι στις εξελίξεις που γίνονται ολοένα πιο επικίνδυνες για τον λαό».

Τέλος, ενόψει της ΔΕΘ, ανέφερε πως: «Σήμερα που η κυβέρνηση και η βολική αντιπολίτευση των υπολοίπων, καλούν τον λαό και τη νεολαία να κάτσουν στα αυγά τους και να παρακολουθήσουν τις εξαγγελίες τους και τα “κοστολογημένα” τους προγράμματα από τη ΔΕΘ τις επόμενες μέρες, σήμερα που ζητούν από τον λαό να βάλει “στον πάγο” τις πραγματικές ανάγκες του και να βολευτεί με μερικά “ψίχουλα”, την ώρα που δίνονται δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, σε ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς, στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, που πάλι αυτοί δημιούργησαν…

Σήμερα, που ανακατεύεται πάλι η τράπουλα αυτού του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος, ακριβώς γιατί η λαϊκή δυσαρέσκεια φουντώνει και θέλουν να την εγκλωβίσουν στο “μια από τα ίδια”…. Σήμερα που προσπαθεί πάλι να σηκώσει κεφάλι φασισμός, ο λαός μας πρέπει να βγει μπροστά, ενωμένος και να κάνει τις δικές του εξαγγελίες.

Να βροντοφωνάξει ότι δεν είναι διατεθειμένος να κάνει καμία νέα θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους αλλά αντίθετα, ότι είναι αποφασισμένος να παλέψει για μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο μέλλον στην πατρίδα του, στον τόπο του, για εκείνον και τα παιδιά του. Αυτό το μήνυμα θα δώσει και το πανελλαδικό συλλαλητήριο του ερχόμενου Σαββάτου στη ΔΕΘ, αλλά και όλοι οι αγώνες που έχουμε μπροστά μας».