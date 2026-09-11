Κουτσούμπας: Καλή δύναμη σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς – Εμείς θα συμβάλλουμε για ένα καλύτερο σχολείο

Στον αγιασμό στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μαλεσίνας και αμέσως μετά στον αγιασμό στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μαλεσίνας και στο 2ο ΕΕΕΕΚ Φθιώτιδας παρευρέθηκε σήμερα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Τον κ. Κουτσούμπα συνόδευαν τα μέλη της ΚΕ, Κώστας Μπασδέκης και Παναγιώτης Πολίτης.

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μαλεσίνας ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ μιλώντας στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές του σχολείου, αφού τους ευχήθηκε «καλή σχολική χρονιά», τόνισε: «Από βάθος καρδιάς πολλές ευχές για δύναμη, για υγεία. Πρώτα απ’ όλα στα παιδιά μας, στους μαθητές, ιδιαίτερα στα πρωτάκια που πρώτη μέρα σήμερα περνούν τις πόρτες του σχολείου και βρίσκονται στον αγιασμό που γίνεται.

Να έχετε όλοι σας δύναμη, να στηρίζετε ο ένας τον άλλον, να συνεργάζεστε, να ακούτε τους δασκάλους σας, τους εκπαιδευτικούς που δίνουν μια τιτάνια μάχη για τη μόρφωσή σας μέσα σε δύσκολες πραγματικά συνθήκες. Να συνεργάζεστε και να ακούτε, να τιμάτε τους γονείς σας, οι οποίοι επίσης κάνουν ό,τι είναι καλύτερο δυνατόν για σας, για το παρόν και το μέλλον σας.

Και εσείς, να συμπαραστέκεστε ο ένας στον άλλον, να έχετε αλληλεγγύη, να αγαπάτε και να βοηθάτε ο ένας τον άλλον, η μία την άλλη. Να έχετε ομαδικό πνεύμα δουλειάς μαζί με την προσωπική προσπάθεια που θα κάνει ο καθένας και η κάθε μία από σας για την μόρφωσή σας και να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου του Δημήτρη Γληνού: “Μελέτα και έχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή”.

Με αυτές τις ευχές, να πω “καλή δύναμη” ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα “καλή δύναμη και υγεία” στους γονείς, οι οποίοι θα πρέπει να συμμετέχετε σε όλη αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία, σε συνεργασία φυσικά με το σχολείο, με τους δασκάλους, με τους εκπαιδευτικούς που έχουν τη γνώση για την εκπαιδευτική αυτή διαδικασία των παιδιών σας. Και βεβαίως να λέτε τους προβληματισμούς σας και σε εμάς, και στις αρχές του τόπου, να διεκδικείτε από την πολιτεία.