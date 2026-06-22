ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Kουτσούμπας: Η έκρηξη στη Μαυροπηγή Κοζάνης δεν έγινε μόνο στους εκσκαφείς, αλλά και στους λογαριασμούς του ρεύματος

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Στο θέμα της ανατίναξης των εκσκαφέων στο ορυχείο της Μαυροπηγής Κοζάνης, αναφέρθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Συγκεκριμένα δήλωσε πως: «Η έκρηξη στη Μαυροπηγή Κοζάνης δεν έγινε μόνο στους εκσκαφείς. Η πραγματική έκρηξη έγινε στους λογαριασμούς του ρεύματος, στις θέσεις εργασίας, στη θέρμανση και στο μέλλον μιας ολόκληρης περιοχής.

Τώρα όλοι αυτοί που έβαλαν το φιτίλι στην απολιγνιτοποίηση της χώρας, δηλ. η κυβέρνηση και η “βολική” αντιπολίτευση, παριστάνουν τους πυροσβέστες, λες και δεν είναι οι δικές τους υπογραφές κάτω από αυτή τη μαύρη πολιτική!».

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