Kουτσούμπας: Η έκρηξη στη Μαυροπηγή Κοζάνης δεν έγινε μόνο στους εκσκαφείς, αλλά και στους λογαριασμούς του ρεύματος

Στο θέμα της ανατίναξης των εκσκαφέων στο ορυχείο της Μαυροπηγής Κοζάνης, αναφέρθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Συγκεκριμένα δήλωσε πως: «Η έκρηξη στη Μαυροπηγή Κοζάνης δεν έγινε μόνο στους εκσκαφείς. Η πραγματική έκρηξη έγινε στους λογαριασμούς του ρεύματος, στις θέσεις εργασίας, στη θέρμανση και στο μέλλον μιας ολόκληρης περιοχής.

Τώρα όλοι αυτοί που έβαλαν το φιτίλι στην απολιγνιτοποίηση της χώρας, δηλ. η κυβέρνηση και η “βολική” αντιπολίτευση, παριστάνουν τους πυροσβέστες, λες και δεν είναι οι δικές τους υπογραφές κάτω από αυτή τη μαύρη πολιτική!».