Κουτσούμπας για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μ. Θεοδωράκη: Το έργο του έχει καταφέρει να εκφράσει ζωντανά το έπος της λαϊκής πάλης του 20ου αιώνα

“H καρδιά και το μυαλό μας βρίσκεται στα μπλόκα της αγωνιζόμενης αγροτιάς, η οποία δίνει έναν συγκλονιστικό, έναν μεγαλειώδη αγώνα σε όλη την Ελλάδα. Εκεί που η μελωδία του Μίκη και οι στίχοι του Γιάννη Ρίτσου “για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι”, περνάει από στόμα σε στόμα…”, είπε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, από το Παλαί Ντε Σπορ, λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για πρωτόγνωρη μαζικότητα, συλλογικότητα, ενότητα και αποφασιστικότητα, για το αυτονόητο που είναι η επιβίωση τους.

«Η επιβίωσή τους – που η κυβέρνηση της ΝΔ το ξέρει καλά κι ας καμώνεται το αντίθετο – δεν αφορά μόνο τα χρωστούμενα που τώρα πρέπει να τους τα δώσει. Εξαρτάται από μια σειρά ακόμα, κρίσιμα ζητήματα, που δεν συμπληρώνουν απλά μια λίστα αιτημάτων, αλλά αποτελούν όρο και προϋπόθεση για να μπορούν οι βιοπαλαιστές αγρότες να παραμείνουν αγρότες, να έχουν εισόδημα για αυτούς και τα παιδιά τους», τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και αναφέρθηκε σε μερικά από αυτά τα ζητήματα, όπως η μείωση του υπέρογκου κόστους παραγωγής και η διασφάλιση κατώτατων εγγυημένων τιμών για τα προϊόντα τους. «Γνωστά, πασίγνωστα είναι τα αιτήματα των αγωνιζόμενων αγροτών. Το μόνο που μένει είναι να δώσει λύση η κυβέρνηση. Και λύση, σε αυτή την φάση, είναι μόνο η ικανοποίησή τους», είπε.

Συνδέοντας τους αγώνες των αγροτών με τη μεγάλη συναυλία για τον Μίκη Θεοδωράκη, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε ότι «όλες οι μεγάλες στιγμές, τα μεγάλα διλήμματα, οι μεγάλες αποφάσεις, οι ανακατατάξεις και οι συγκρούσεις, οι νίκες και οι ήττες, οι χαρές και οι λύπες, τότε που η ψυχή γίνεται λάβα πυρακτωμένη, αλλά και τότε που η λάβα παγώνει, όλα βρίσκονται στο έργο του» και χαρακτήρισε τον σπουδαίο συνθέτη, δημιουργό – λαϊκό καθοδηγητή.

«Μαζί με την εξαίσια μουσική του, ο Μίκης μας άφησε και μια ακριβή παρακαταθήκη. Πως ακόμα κι αυτός που γνώρισε τιμές και δόξες, αναγνωρίζει πως η πιο μεγάλη ομορφιά στη ζωή είναι η προσφορά. Είναι η πάλη για τις πανανθρώπινες αξίες, είναι η πάλη για την κοινωνική αλλαγή, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Ότι είναι η πάλη για να ανοίγει καθημερινά ο δρόμος για την ευτυχία των ανθρώπων, για τον σοσιαλισμό», σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε και στις σχέσεις του Μίκη με τους λαϊκούς αγώνες στη Θεσσαλονίκη.

Τη συναυλία με τίτλο «Κοντά σας όλη μου η ζωή», διοργάνωσαν η ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και η οικογένεια του μεγάλου μας συνθέτη.

Στη συναυλία συμμετείχαν οι: Δώρος Δημοσθένους, Παντελής Θαλασσινός, Παναγιώτης Καραδημήτρης, Κοινοί Θνητοί, Κορίνα Λεγάκη, Σαββέρια Μαργιολά, Δημήτρης Μπάσης, Νατάσα Μποφίλιου, Αγγελική Τουμπανάκη, Μάρθα Φριτζήλα, με τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» και ο Γιώργος Ανδρέου.

