Koυτσούμπας για πλειστηριασμούς: Δεν θα τους παραδώσουμε ούτε τα κλειδιά ούτε τις ζωές μας

Με αφορμή το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, συναντήθηκε χθες με ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να χάσουν τα σπίτια τους, ακούγοντας από πρώτο χέρι τις ιστορίες τους και τον αγώνα που δίνουν απέναντι στις τράπεζες και τα funds.

Με αφετηρία αυτή τη συνάντηση, ο Δημήτρης Κουτσούμπας παρεμβαίνει με νέο βίντεο στο TikTok, αναδεικνύοντας τις ευθύνες της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων για το νομοθετικό πλαίσιο των πλειστηριασμών, αλλά και τη δύναμη της οργανωμένης λαϊκής πάλης, που έχει καταφέρει σε πολλές περιπτώσεις να αποτρέψει εξώσεις.

Ολόκληρη η δήλωσή του:

«Ακούσαμε διαφορετικές ιστορίες, με έναν κοινό παρονομαστή: Τον εφιάλτη να χάσουν το σπίτι τους!

Γιατί σε αυτή τη χώρα συμβαίνει το εξής εξοργιστικό: Οι τράπεζες να έχουν σωθεί με τα λεφτά του λαού και τώρα να θέλουν να πάρουν και τα σπίτια του!

Και η κυβέρνηση τι κάνει; Αντί να προστατεύσει τον λαό από τα κοράκια, φροντίζει να τους ακονίζει τα νύχια! Έφερε άλλο ένα απαράδεκτο νομοσχέδιο. Αναγκάστηκε να αποσύρει μια προκλητική διάταξη, αλλά αφήνει όρθιο το νομοθετικό οπλοστάσιο των πλειστηριασμών, που έχτισαν διαχρονικά η ΝΔ, ο Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Αρκετά πια! Τα σπίτια του λαού δεν είναι ούτε μετοχές ούτε εμπορεύματα για να τα παίζουν στα χρηματιστήρια τα funds!

Υπάρχει τρόπος να τους χαλάσουμε τα σχέδια!

Το απέδειξαν οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους σε Αιγάλεω, Πετρούπολη, Ελευσίνα, Χαλκίδα, προχθές στη Θεσσαλονίκη, που μπήκαν μπροστά και απέτρεψαν τις εξώσεις!

Γι’ αυτό απαιτούμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, να προστατευτεί πραγματικά η λαϊκή κατοικία! Γιατί τα κοράκια μπορεί να έχουν τους νόμους τους, αλλά ο λαός έχει τη δύναμή του!

Ας το πάρουν απόφαση: Δε θα τους παραδώσουμε ούτε τα κλειδιά ούτε τις ζωές μας!».