«Κουμπαράς» για τη Νέα Γενιά: Πώς μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 93.000 ευρώ – Τι ισχύει με το φόρο

Ειδικός λογαριασμός στον οποίο οι γονείς μπορούν να ανοίξουν για τα βρέφη κατά τα πρώτα δύο έτη από τη γέννησή τους θεσμοθετείται από την κυβέρνηση, με σκοπό τη στήριξη των νέων οικογενειών: Ο λόγος για τον «Κουμπαρά» για τη Νέα Γενιά.

Το οικονομικό επιτελείο, εξηγώντας πως θα λειτουργεί αυτός ο λογαριασμός, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (7/9) μετά τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, επεσήμανε πως:

Η πολιτεία θα καταθέτει στο λογαριασμό το ποσό που βάζει κάθε χρόνο ο γονέας και μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως (αυξανόμενο κατά 10% κάθε πενταετία), μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών.

Ανάληψη μπορεί να γίνει μόνο όταν το τέκνο κλείσει τα 18.

Επισημαίνεται ότι, το εισόδημα για τον Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.

Κόστος υπό την υπόθεση ότι εντάσσονται ετησίως περίπου 23.000 βρέφη, το 1/3 των γεννήσεων (56.000 το πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου για βρέφη έως δύο ετών).

Σημειώνεται ότι το κόστος αναμένεται να αυξάνεται κατά 27 εκατ. ετησίως μέχρι να φτάσει σε περίπου μισό δισ. ευρώ το 2040. Σε 18 έτη αναμένεται το ποσό να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.

Το μέτρο σε πίνακες

Παραδείγματα: Τι ισχύει για ένα παιδί που γεννήθηκε το 2026

Οι γονείς, λοιπόν, ενός παιδιού που γεννήθηκε το 2026 και για το οποίο ανοίγουν ειδικό λογαριασμό το 2027 και καταθέτουν ετησίως:

1.200 ευρώ από το 2027 έως το 2031

1.320 ευρώ από το 2032 έως το 2036

1.452 ευρώ από 2037 έως το 2041

1.597 από το 2042 έως το 2044

Το κράτος θα καταθέτει στον λογαριασμό ισόποσα κεφάλαια. Έτσι, το συνολικό ποσό που θα έχει αυτός ο λογαριασμός ως κεφάλαια μέχρι το 20244 θα είναι: 49.304 ευρώ.

Το ποσό που κατατίθεται θα τοποθετείται σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα μικρότερου ή μεγαλύτερου ρίσκου, με ανάλογες αποδόσεις.

Για παράδειγμα, με ετήσια απόδοση 3% το τελικό ποσό μπορεί να φτάσει στα 64.109 ευρώ, με ετήσια απόδοση 5% μπορεί να φτάσει τα 77.062 ευρώ ευρώ και με ετήσια απόδοση 7% μπορεί να φτάσει 93.173 ευρώ.

Όπως είπε χαρακτηριστικά κατά την εξειδίκευση των μέτρων ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

«Στόχος είναι να δημιουργηθεί τόσο αποταμιευτική, όσο και επενδυτική κουλτούρα».

Το νέο αυτό μέτρο έρχεται να συμπληρώσει μία σειρά άλλων πρωτοβουλιών που ανακοινώθηκαν για τη στήριξη των νέων οικογενειών.