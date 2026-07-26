Κουμουτσάκος : Η αναγνώριση του Ολύμπου από την UNESCO είναι μεγάλη τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη

Για τη σημασία της ένταξης – και μάλιστα ομόφωνης – του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO μίλησε στο ΕΡΤnews ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική διεθνή διάκριση, η οποία συνοδεύεται από αυξημένες υποχρεώσεις για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση του εμβληματικού βουνού.

«Τίποτα δεν είναι αυτονόητο στη διεθνή διπλωματία»

Ο κ. Κουμουτσάκος υπογράμμισε ότι η ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής δεν ήταν δεδομένη, παρά τη στενή σύνδεση του Ολύμπου με την ελληνική ταυτότητα.

«Ίσως για εμάς να φαίνεται αυτονόητο ότι ο Όλυμπος αξίζει αυτή την αναγνώριση. Στη διεθνή διπλωματία, όμως, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Ό,τι φαίνεται προφανές, πρέπει να το διεκδικήσεις και να το κερδίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υποχρέωση προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Όπως επισήμανε, η εγγραφή του Ολύμπου στον Κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς δεν αποτελεί μόνο λόγο εθνικής υπερηφάνειας, αλλά δημιουργεί και συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

«Η αναγνώριση σημαίνει υποχρέωση προστασίας του μνημείου, βιώσιμης ανάπτυξης, συνεχούς προβολής και σεβασμού στην ιστορία, αλλά και στο μέλλον αυτού του μοναδικού τόπου, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτιστικού μας DNA», σημείωσε.

Συντονισμένη προσπάθεια τριών υπουργείων

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO αποκάλυψε ότι η θετική έκβαση δεν ήταν εύκολη, καθώς κατά την αξιολόγηση είχαν εντοπιστεί τεχνικές και γραφειοκρατικές παρατηρήσεις στον ελληνικό φάκελο.

Όπως είπε, απαιτήθηκε στενή συνεργασία των Υπουργείων Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Εξωτερικών, με συνεχείς παρεμβάσεις έως την τελευταία στιγμή, ώστε να ενισχυθεί ο φάκελος της ελληνικής υποψηφιότητας και να εξασφαλιστεί η ομόφωνη έγκριση.

Αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για την Ελλάδα

Ο κ. Κουμουτσάκος έκανε λόγο και για έντονη αναζωπύρωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την ελληνική μυθολογία και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, κάνοντας μάλιστα λόγο για «grecomania».

Όπως ανέφερε, στα βιβλιοπωλεία του Παρισιού κυριαρχούν εκδόσεις αφιερωμένες στην ελληνική μυθολογία, τον Όλυμπο, την αρχαία φιλοσοφία και τα ομηρικά έπη, ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική τη διεθνή συγκυρία για την προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Πολιτισμός, περιβάλλον και διπλωματία λειτούργησαν συντονισμένα και έφεραν αυτό το αποτέλεσμα», κατέληξε.