Κούλουμα στον δήμο Θεσσαλονίκης: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Με παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια και πατροπαράδοτα έθιμα θα γιορταστούν και φέτος, ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, 23 Φεβρουαρίου 2026, τα Κούλουμα στις Δημοτικές Κοινότητες του δήμου Θεσσαλονίκης και στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας.

Συγκεκριμένα: Γ΄ Δημοτική Κοινότητα: Στην Πλατεία Τσιάτρα, στο Σέιχ Σου, από τις 11:00 π.μ. έως τις 15:00. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει αναβίωση πατροπαράδοτων εθίμων με τη διανομή παραδοσιακών εδεσμάτων και χαρταετών. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν: Παραδοσιακή μουσική ορχήστρα και θα συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της πόλης. Δ΄ Δημοτική Κοινότητα: Στην Πλατεία Μικρασιατικού & Θρακικού Ελληνισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας, (Γρ. Λαμπράκη και Κλεάνθους 57) από τις 11:00 έως τις 15:00. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παραδοσιακό γλέντι με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων Τούμπας, συνοδεία ζωντανής ορχήστρας και διανομή νηστίσιμων εδεσμάτων και κρασιού στους παρευρισκόμενους. Ε΄ Δημοτική Κοινότητα: Στο άλσος της Νέας Ελβετίας, από τις 11:00 π.μ. έως τις 15:00. Η εκδήλωση περιλαμβάνει την αναβίωση πατροπαράδοτων εθίμων (διανομή παραδοσιακών εδεσμάτων κ.ά.), καθώς και τη συμμετοχή παραδοσιακών χορευτικών σχημάτων. Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας: Στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας, από τις 11:00 π.μ. έως τις 15:00, με κρασί, εδέσματα, μουσική και τη συμμετοχή της Εθελοντικής Χορευτικής Ομάδας Τριανδρίας.