Κουφονικολάκου: Δεν βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ ως αντίπαλο

«Δεν βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ ως αντίπαλο και το έχει ξαναπεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας», σημείωσε σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Για μένα υπάρχει μόνο προγραμματικός ανταγωνισμός με το ΠΑΣΟΚ και είναι ένας ανταγωνισμός που κατά τη γνώμη μου είναι επωφελής. Είναι ευεργετικός για τον πολιτικό διάλογο αυτή τη στιγμή γιατί τον εμπλουτίζει.

Επομένως, δε βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ ως αντίπαλο και το έχει ξαναπεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας», τόνισε χαρακτηριστικά στο MEGA.

Όσον αφορά στη φράση του κ. Τσίπρα «ή εμείς ή κανείς», σχολίασε: «Αυτό το δίλημμα που έθεσε το έθεσε στην εξής βάση: στη βάση του ότι υπήρχαν τρία χρόνια, ήταν στη διάθεση του κυρίου Ανδρουλάκη να καλύψει αυτό το κενό της αντιπολίτευσης, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ αποδυναμωνόταν, δεν αξιοποιήθηκε αυτό το κενό.

Δεν κέρδισε το χαμένο έδαφος ο κύριος Ανδρουλάκης. Και φαίνεται ότι δημοσκοπικά αυτός που παίρνει αυτή τη στιγμή τη σκυτάλη ως αντίπαλο βέβαιος της Νέας Δημοκρατίας είναι η ΕΛΑΣ.

Επομένως, αυτό που περιέγραψε δεν ήταν μία δήλωση αλαζονείας. Ήταν μία de facto κατάσταση. Περί αυτού πρόκειται. Γύρισε και είπε ότι “χαίρομαι όταν κερδίζει έδαφος το ΠΑΣΟΚ”. Δηλαδή αυτό δεν το σχολιάζει κανείς».