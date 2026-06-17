Κοβέσι: Προσφυγή στον Άρειο Πάγο για τη θητεία των Ελλήνων ευρωεισαγγελέων

Σε ευθεία σύγκρουση με την ελληνική Δικαιοσύνη προχωρά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), υπό την ηγεσία της Λάουρα Κοβέσι και αιτία αποτελεί η πρόσφατη, ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ) του Αρείου Πάγου να παρατείνει για μόλις δύο έτη τη θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονυσίου Μουζάκη, αγνοώντας την προγενέστερη απόφαση του Κολεγίου της EPPO για πενταετή ανανέωση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέθεσε προσφυγή στη Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του ΑΔΣ. Η κρίσιμη υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί την τελευταία δικάσιμο του δικαστικού έτους, στις 30 Ιουνίου 2026.

Το Κολέγιο της EPPO είχε ανανεώσει ομόφωνα την πενταετή θητεία των τριών εισαγγελέων τον περασμένο Νοέμβριο, γεγονός που προκάλεσε δυσφορία στους κόλπους της ελληνικής Δικαιοσύνης. Η υπόθεση λαμβάνει και πολιτικές διαστάσεις, καθώς οι συγκεκριμένοι λειτουργοί χειρίζονται ευαίσθητες δικογραφίες, όπως αυτή που διαβιβάστηκε πρόσφατα στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ΑΔΣ, με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, έκρινε τον Μάιο ότι η διετής παράταση είναι επαρκής για την ολοκλήρωση των εκκρεμών δικογραφιών. Οι ανώτατοι δικαστές βασίστηκαν στο Σύνταγμα, υποστηρίζοντας ότι η αρμοδιότητα για τη θητεία των εισαγγελέων ανήκει αποκλειστικά στο ελληνικό όργανο.

Στην προσφυγή της, η EPPO αντικρούει τη θέση αυτή με σκληρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για παραβίαση Ευρωπαϊκού Δικαίου, υπογραμμίζει ότι το ΑΔΣ κινήθηκε εκτός δικαιοδοσίας, παραβιάζοντας ευρωπαϊκούς κανονισμούς που υπερισχύουν της εθνικής νομοθεσίας και ισχυρίζεται ότι το Σύνταγμα προβλέπει δικαιοδοσία του ΑΔΣ μόνο εντός της επικράτειας και όχι για ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τέλος, σημειώνει ότι το ΑΔΣ όφειλε να απευθυνθεί στο Δικαστήριο της Ε.Ε. αντί να αποφασίσει αυτόνομα.

Από την άλλη πλευρά, κύκλοι του Αρείου Πάγου εγείρουν ζήτημα νομιμότητας («παραδεκτού») της προσφυγής. Επισημαίνουν ότι δικαίωμα ένστασης είχαν μόνο οι ίδιοι οι θιγόμενοι εισαγγελείς και όχι η EPPO ως θεσμός, προσθέτοντας μάλιστα με νόημα ότι η κίνηση της κυρίας Κοβέσι να προσφύγει στα ελληνικά δικαστήρια αποτελεί έμμεση αναγνώριση της αρμοδιότητάς τους.