Κοβέσι: Η Δικαιοσύνη δεν είναι ριάλιτι, fake news οι καταγγελίες για έλλειψη ανεξαρτησίας

Διαφθορά υπάρχει παντού και όχι μόνο στην Ελλάδα, είπε η Ευρωπαία εισαγγελέας στη συνέντευξη που έδωσε στο τελωνείο του Πειραιά. Η Λάουρα Κοβέσι έκανε ειδική αναφορά στις υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ευθύνη των υπουργών και επισήμανε την άριστη συνεργασία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές.

«Οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν»

Χτύπημα στο μεγαλύτερο εγκληματικό δίκτυο φορολογικής και τελωνειακής απάτης κατάφερε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την επιχείρηση Καλυψώ, έρευνα που ξεκίνησε από το λιμάνι του Πειραιά και αφορά σε 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρώπη χάνει 50 δισεκατομμύρια ευρώ, κάθε χρόνο από απάτες ΦΠΑ και τελωνείων, πίσω από τις οποίες κρύβονται ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις και καθώς ο Πειραιάς είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης, γίνεται βασικός στόχος του οργανωμένου εγκλήματος.

«Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει», τόνισε η Λάουρα Κοβέσι για την έρευνα στα τελωνεία.

«Αν θεωρείτε ότι υπάρχει διαφθορά μόνο στην Ελλάδα δεν ισχύει, υπάρχει διαφθορά παντού», ανέφερε η ίδια.

«Είπε ότι η διαφθορά, κάτι που είναι αυτονόητο, αλλά στην Ελλάδα της παραπληροφόρησης ενός μικρού μέρους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του συνόλου των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αυτό δεν είναι αυτονόητο, ότι η διαφθορά δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό και όχι μόνο – θα πώ εγώ – φαινόμενο(…). Τόνισε την υποδειγματική συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, κάτι που δείχνει το εντελώς αντίθετο από διάθεση συγκάλυψης, όποιος δηλαδή ακούσει την κυρία Κοβέσι καταλαβαίνει ότι τα περί συγκάλυψης από την ελληνική κυβέρνηση για τις έρευνες είναι παραμύθια της Χαλιμάς», είπε μεταξύ άλλων ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Μαρινάκης σχολιάζοντας τις δηλώσεις της.

«Ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία»

Η Λάουρα Κοβέσι αναφέρθηκε εκτενώς στις δύο μεγάλες έρευνες που ξεκίνησαν από τη βελγική πρωτεύουσα και αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση των Τεμπών. Ακρωνύμιο της διαφθοράς χαρακτήρισε η Ρουμάνα εισαγγελέας τον οργανισμό αγροτικών ενισχύσεων και ζήτησε απονομή δικαιοσύνης.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε ακρωνύμιο διαφθοράς και νεποτισμού. Ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία» είπε η ευρωπαία εισαγγελέας.

Η τραγωδία των Τεμπών, θα μπορούσε να αποφευχθεί, εκτίμησε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, αν είχε εγκατασταθεί το σύστημα τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Μόνος τρόπος για να γιατρευτούν οι πληγές των συγγενών των θυμάτων, είναι να απονεμηθεί δικαιοσύνη, ανέφερε η Λάουρα Κοβέσι.

«Η απορία μου είναι πώς σε επτά χρόνια δεν είδε κάποιος κάτι κακό να συμβαίνει;», δήλωσε η ίδια.

Η Ρουμάνα εισαγγελέας ζήτησε την αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος, του νόμου περί ευθύνης Υπουργών, για να μπορούν να επεκτείνονται οι έρευνες και σε πολιτικά πρόσωπα, χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου.

«Έχει προαναγγείλει ο πρωθυπουργός ότι ένα από αυτά τα άρθρα που θελουμε να αναθεωρηθεί ειναι το άρθρο 86 του Συντάγματος», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Η Δικαιοσύνη δεν είναι ριάλιτι» σημείωσε με νόημα η κα Κοβέσι και χαρακτήρισε fake news τις καταγγελίες για έλλειψη ανεξαρτησίας στη δικαιοσύνη.