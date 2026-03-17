Κώτσηρας: Σημαντικές μειώσεις φόρων στις φετινές φορολογικές δηλώσεις και τον ΕΝΦΙΑ

Στις σημαντικές μειώσεις φόρου που θα δει μεγάλη μερίδα πολιτών στις φορολογικές τους δηλώσεις και στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας , σε συνέντευξη του το πρωί της Τρίτης 17/3.

Χθες Δευτέρα άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και, όπως επισήμανε ο κ. Κώτσηρας, φέτος για πρώτη φορά περίπου 500.000 πολίτες οι οποίοι φορολογούνταν βάσει τεκμηρίων θα δουν σημαντικές μειώσεις ύψους περίπου 30% για τα ακίνητα και μεσοσταθμικά 50% για τα αυτοκίνητα.

Επιπλέον, ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, σε οικισμούς μέχρι 1.500 κατοίκους, θα έχουν μείωση της τεκμαρτής φορολόγησης κατά 50%, ενώ απαλλαγή από τον τεκμαρτό υπολογισμό του φόρου εισοδήματος θα έχουν γυναίκες που γέννησαν το 2025.

Επίσης, όσοι άνοιξαν κλειστά ακίνητά ή τα μετέτρεψαν από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση θα έχουν τριετή φοροαπαλλαγή, ενώ σημαντική μείωση φόρου προβλέπεται και για δαπάνες ανακαίνισης κατοικιών.

Οι φορολογικές αυτές ελαφρύνσεις έρχονται σε συνέχεια των ήδη μειωμένων παρακρατήσεων φόρου που εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου σε μισθωτούς και συνταξιούχους, κυρίως σε οικογένειες με παιδιά και νέους, σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ για τους κατοίκους μικρών οικισμών στην περιφέρεια.

Παράλληλα, ο κ. Κώτσηρας τόνισε τη σημασία του σταθερού και σαφούς πλαισίου υποβολής των δηλώσεων, οι οποίες πλέον «ανοίγουν και ολοκληρώνονται σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ώστε να υπάρχει τάξη για τους φορολογούμενους και τη διοίκηση».Τάξη μπαίνει φέτος και στο ζήτημα της ασφάλισης των οχημάτων και της καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Φρένο στα ανασφάλιστα οχήματα

Όπως εξήγησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν συνεργασίας της ΑΑΔΕ με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διενεργήθηκαν διασταυρωτικοί έλεγχοι, εντοπίστηκαν πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν χωρίς ασφάλιση ή χωρίς πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας και εστάλησαν 297.561 πράξεις επιβολής προστίμου.

«Θέλουμε να μπει τάξη και αυτό το έχουμε καταφέρει τόσο στο θέμα της ασφάλειας όσο και με τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για την πάταξη της φοροδιαφυγής, προκειμένου να μπορούμε να γυρίζουμε πίσω στους πολίτες αυτά τα οποία εισπράττουμε. Διότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτών στην Ελλάδα, οι συνεπείς και οι μη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας.