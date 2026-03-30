Κωστής Χατζηδάκης από το Τορόντο: Θεσμική γέφυρα με τη Διασπορά η επιστολική ψήφος

Η πρόσφατη επίσκεψη του αντιπροέδρου της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στο Τορόντο υπερέβη τον εθιμοτυπικό χαρακτήρα της συμμετοχής στις ομογενειακές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου, αναδεικνύοντας μία συγκροτημένη προσπάθεια επαναπροσδιορισμού των σχέσεων της Αθήνας με τον οικουμενικό Ελληνισμό.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Τορόντο, ο κ. Χατζηδάκης προσέδωσε πολιτικό βάθος στην παρουσία του, υπογραμμίζοντας ότι η επαφή με την Ομογένεια αποκτά νέα δυναμική, καθώς «πρόσφατα δόθηκε και το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου» και με αυτόν τον τρόπο οι Έλληνες της Διασποράς έρχονται «αυτόματα ακόμα πιο κοντά στην Ελλάδα». Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η κυβέρνηση έχει σαφή στόχευση στη σχέση ελληνικού κράτους και Ελληνισμού στο εξωτερικό αφού μπορούν να λογισθούν ως «γέφυρες ανάμεσα στην Ελλάδα και στις χώρες τις οποίες ζουν και δραστηριοποιούνται». Στην οπτική του, η Διασπορά μπορεί να αποτελέσει «πηγή αναζωογόνησης της χώρας» μέσω των ιδεών και των ενδεχόμενων επενδύσεών της.

Συνάντηση του Έλληνα αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τους ομόσπονδους βουλευτές (από αριστερά) Κώστα Μενεγάκη, Παναγιώτη Φραγκισκάτου, και Έφης Τριανταφυλλοπούλου, καθήμενη ανάμεσα στην Ελληνίδα πρέσβη Αικατερίνη Δημάκη και τον γενικό πρόξενο Ιωάννη Χατζαντωνάκη. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προσπάθεια μετατροπής της διαρροής επιστημονικού/ανθρώπινου δυναμικού (brain drain) σε επιστροφή αυτού του δυναμικού (brain gain) το οποίο ένα ζήτημα με βαθιές κοινωνικές πρωτίστως, επιστημονικές και οικονομικές προεκτάσεις. Παραδέχθηκε ότι η φυγή των νέων ήταν ένα «πολύ μεγάλο οικονομικά και συναισθηματικά πρόβλημα». Ωστόσο, επικαλέστηκε στοιχεία του 2023 που δείχνουν την αλλαγή αυτής της τάσης με την μεταστροφή 50.000 ανθρώπων στην Ελλάδα έναντι 32.000 που άφησαν τη χώρα πίσω τους, τονίζοντας ότι «έχοντας ξεπεράσει την κρίση και έχοντας επίσης υιοθετήσει μία σειρά από γενναία φορολογικά κίνητρα» η κυβέρνηση προσβλέπει στην επιβεβαίωση αυτής της τάσης και για τα επόμενα έτη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κωστή Χατζηδάκη στην Αρχιεπισκοπή Καναδά με τους, από αριστερά, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πατάρων Αθηναγόρα, τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο, την πρέσβη της Ελληνικής Δημοκρατίας, Αικατερίνη Δημάκη και τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στο Τορόντο, Ιωάννη Χατζαντωνάκη. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

Στο πεδίο της Οικονομίας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπεραμύνθηκε της προόδου των τελευταίων 6,5 ετών, επισημαίνοντας την «ταχύτερη μείωση του δημοσίου χρέους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση» και τη δραστική υποχώρηση της ανεργίας στο 7,5%. Παρά την αναγνώριση ότι «η Ελλάδα σίγουρα έχει πολλή δουλειά να κάνει ακόμα» υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η χώρα «επιστρέφει στη διεθνή κονίστρα», αποτελώντας παράδειγμα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή εξωστρέφεια. Ως επόμενα στοιχήματα έθεσε την «εντονότερη διάχυση» του οικονομικού οφέλους στα ασθενέστερα στρώματα και τη «θεσμική επανεκκίνηση της ελληνικής δημοκρατίας» μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης.

Καταλήγοντας, αναφέρθηκε στη γεωπολιτική θωράκιση της χώρας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα «χωρίς φωνές και αντάρα, ακολουθεί ένα δρόμο που ενισχύει τη θέση της ποικιλοτρόπως». Η στρατηγική αυτή που στηρίζεται σε μία «αξιόπιστη εξωτερική πολιτική» και ισχυρές διεθνείς συμμαχίες, επιτρέπει στην Αθήνα να διαδραματίζει ρόλο που υπερβαίνει το μέγεθός της στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αρχιεπισκοπή της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Καναδά. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο μητροπολιτικό Τορόντο την Παρασκευή, ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης με την Ελληνίδα πρέσβη Αικατερίνη Δημάκη, τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στο Τορόντο, Ιωάννη Χατζαντωνάκη, την πολιτιστική σύμβουλο του Γενικού Προξενείου στο Τορόντο, Δρα Μαριλένα Γρίβα, τον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Τορόντο Νίκο Μαντά και τη συνεργάτιδά του, Μαίρη Ζαχαράκη, επισκέφθηκε την Αρχιεπισκοπή Καναδά. Εκεί έτυχε θερμής υποδοχής και ξεναγήθηκε από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Καναδά, Υπέρτιμο και Έξαρχο Πάσης Αρκτικής, Σωτήριο και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πατάρων, Αθηναγόρα, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με σπουδαστές της Θεολογικής Ακαδημίας. Εν συνεχεία, η αντιπροσωπεία μετέβη στο ελληνορθόδοξο σχολείο της Μεταμορφώσεως που ίδρυσε ο επικεφαλής της ελληνικής εκκλησίας στον Καναδά, όπου οι μαθητές παρουσίασαν καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ύμνους και τραγούδια, ενώ απένειμε βραβεία στους μαθητές που μετείχαν στη δράση του πολιτιστικού τμήματος του Γενικού Προξενείου «Ζωγραφίζοντας την 25η Μαρτίου».

Ακολούθησε γεύμα εργασίας, με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, τη διοίκηση του Ελληνικού Ιδρύματος Κληρονομιάς (Hellenic Heritage Foundation) και την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, Μπέτυ Σκουτάκη, με αντικείμενο συζήτησης την προσέλκυση επενδύσεων προς την Ελλάδα και τη συμβολή της Ομογένειας στην ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύθηκε για την προσωπική του παρέμβαση με σκοπό την επίλυση του ζητήματος της υποστελέχωσης των διπλωματικών, προξενικών και οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων αρχών, για να διασφαλιστεί η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων που απασχολούν την ελληνική ομογένεια.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο σχολείο της Μεταμορφώσεως, ο Κωστής Χατζηδάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έκρυψε τη συγκίνηση του. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

Το πρόγραμμα των επαφών ολοκληρώθηκε με συναντήσεις του με τους ομοσπονδιακούς βουλευτές Παναγιώτη Φραγκισκάτο (Peter Fragiskatos) του Φιλελεύθερου κυβερνητικού κόμματος, Κώστα Μενεγάκη (Costas Menegakis) του Προοδευτικού Συντηρητικού κόμματος καθώς και την επαρχιακή βουλευτή του Προοδευτικού Συντηρητικού κόμματος, Έφη Τριανταφυλλοπούλου (Effie Triantafyllopoulos).

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, θα πραγματοποιηθεί και συνάντηση με την υπουργό Βιομηχανίας και υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης για τις Περιφέρειες του Κεμπέκ (Minister of Industry and Minister responsible for Canada Economic Development for Quebec Regions), Μέλανι Ζολί, με αντικείμενο τη διερεύνηση των διμερών διαύλων επικοινωνίας και την εμβάθυνση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Πηγή: Εθνικός Κήρυκας