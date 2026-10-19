Κώστας Τσουκαλάς: «Ζητάμε εντολή πολιτικής αλλαγής»

Συνέντευξη στον Δημήτρη Συρμάτση

«Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα» τονίζει στην «Π» ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Επιρρίπτει ευθύνες στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα για την όξυνση, επισημαίνει τον εκλογικό στόχο ενώ ασκεί κριτική στα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα.

Χαρακτηρίσατε τον Πρωθυπουργό ως έναν «παράγοντα οικονομικής, θεσμικής και κοινωνικής αστάθειας». Παραμένει όμως ο κυρίαρχος πολιτικός αρχηγός στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία. Πώς το εξηγείτε;

Ο πρωθυπουργός διαθέτει την αναγνωρισιμότητα ενός προσώπου που κυβερνά εδώ και χρόνια. Πάντα οι εν ενεργεία Πρωθυπουργοί προηγούνται σε αυτόν το δείκτη . Ο κύριος Μητσοτάκης προηγείται όμως και σε αρνητικές γνώμες .Όταν όμως η ακρίβεια εξανεμίζει τους μισθούς, οι ανισότητες μεγαλώνουν και οι θεσμοί δοκιμάζονται από υποθέσεις που απαιτούν απαντήσεις, πού ακριβώς βρίσκεται η σταθερότητα; Για εμάς σταθερότητα σημαίνει ασφάλεια στην καθημερινότητα, παραγωγική οικονομία και κράτος δικαίου. Το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να εγγυηθεί και τα τρία. Αυτό είναι και το δικό μας μεγάλο στοίχημα: να πείσουμε ολοένα και περισσότερους πολίτες, με τις θέσεις, τις προτάσεις και τη συνέπειά μας, ότι αποτελούμε την αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Πώς σχολιάζετε τις αποφάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης; Επιμένετε στο «ιταλικό μοντέλο» για τον ΕΦΚ;

Κάθε μέτρο που ανακουφίζει τα νοικοκυριά είναι καλοδεχούμενο. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέπουμε ότι η κυβέρνηση έρχεται για ακόμη μία φορά με αποσπασματικές παρεμβάσεις, που έχουν ημερομηνία λήξης, ενώ η ακρίβεια παραμένει. Ο χειμώνας πλησιάζει και χιλιάδες οικογένειες, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα και στις ορεινές περιοχές, δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και τις βασικές ανάγκες θέρμανσης. Εμείς επιμένουμε στο ιταλικό μοντέλο στο οποίο συμφωνεί και η αγορά όπως φάνηκε από την υιοθέτηση του μέτρου από τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ και πρώην υφυπουργό παρά των πρωθυπουργό κύριο Μπρατάκο. Είναι απόλυτα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο , τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την αύξηση των τιμών να επιστρέφουν στην κοινωνία μέσω μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Παράλληλα, απαιτούνται ουσιαστικοί έλεγχοι στα περιθώρια κέρδους, από τα διυλιστήρια μέχρι την αντλία. Δεν μπορεί η αντιμετώπιση της ακρίβειας να εξαντλείται σε προσωρινά επιδόματα, όταν αυτό που χρειάζονται οι πολίτες είναι ουσιαστική και σταθερή μείωση του κόστους ζωής. Η θέρμανση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασική ανάγκη και ζήτημα αξιοπρέπειας. Χρειάζονται μόνιμες και δίκαιες λύσεις, όχι επιδόματα που απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα.

Μετά την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος και τις τροπολογίες, ποιες άλλες κινήσεις κοινοβουλευτικά να αναμένουμε το επόμενο διάστημα;

Το ΠΑΣΟΚ δίνει καθημερινά τη μάχη στη Βουλή για την υπεράσπιση της κοινωνίας, με συγκεκριμένες προτάσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες που απαντούν στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Η πρότασή μας για το ιδιωτικό χρέος, που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία: προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης , δίκαιες ρυθμίσεις και ουσιαστικά δικαιώματα απέναντι στα funds. Θα συνεχίσουμε με συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, την υγεία, την παιδεία και τη στήριξη των νέων και των μισθωτών. Παράλληλα, θα επιμείνουμε σε ζητήματα διαφάνειας, λογοδοσίας και θεσμικής θωράκισης της Δημοκρατίας. Με ερωτήσεις, επίκαιρες επερωτήσεις και τροπολογίες θα αναδεικνύουμε τα προβλήματα και θα καταθέτουμε εφαρμόσιμες λύσεις. Η κυβέρνηση θα καλείται να τοποθετείται επί συγκεκριμένων προτάσεων και να εξηγεί στους πολίτες τις επιλογές της. Γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη από απαντήσεις και αποτελέσματα, όχι από υπεκφυγές και επικοινωνιακές αντιπαραθέσεις. Εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση για τις εντυπώσεις. Θέλουμε να αποδεικνύουμε καθημερινά ότι υπάρχει μια αξιόπιστη, προοδευτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που μπορεί να αλλάξει την πορεία της χώρας.

Παραμένει στόχος η «νίκη με μία ψήφο»; Ακόμη και αν μοιάζει πολύ δύσκολο βάσει των δημοσκοπήσεων;

Βεβαίως παραμένει στόχος γιατί είναι κοινωνική αναγκαιότητα . Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα, με βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία και καθοριστική συμβολή στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η χώρα. Δεν ζητάμε από τους πολίτες εντολή να είμαστε μια λίγο ισχυρότερη αντιπολίτευση. Ζητάμε εντολή πολιτικής αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει κυβερνητική εμπειρία, ολοκληρωμένο πρόγραμμα και πολιτική αυτονομία. Η εμπιστοσύνη των πολιτών χτίζεται με συνέπεια, αξιοπιστία και ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματά τους. Εμείς δουλεύουμε καθημερινά, με περιοδείες σε όλη τη χώρα, με συγκεκριμένες προτάσεις, με πρόγραμμα και με ενότητα, ώστε η πολιτική μας πρόταση να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η μία ψήφος συμβολίζει κάτι ουσιαστικό: θέλουμε να είμαστε πρώτοι για να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα. Η κάλπη, όχι οι προβλέψεις, θα αποφασίσει. Μόνο έτσι η δυσαρέσκεια μπορεί να γίνει πλειοψηφικό ρεύμα πραγματικής αλλαγής .

Πιστεύετε ότι κάνει καλό στο ΠΑΣΟΚ η διαρκής αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα; Πώς απαντάτε ότι πρόκειται για μάχη για τη δεύτερη θέση;

Μα δεν επιζητούμε εμείς την αντιπαράθεση . Η ΕΛΑΣ δυστυχώς επιλέγει την όξυνση.

Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα. Όταν όμως η ΕΛ.Α.Σ. ή ο κ. Τσίπρας επιτίθενται στο ΠΑΣΟΚ, προφανώς θα απαντάμε, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ουσιαστικές προγραμματικές διαφορές. Για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τους μισθούς, τις συντάξεις και τον ρόλο του κράτους δεν αρκούν οι γενικές και αόριστες τοποθετήσεις. Χρειάζονται καθαρές δεσμεύσεις. Αν κάποιος επιλέγει να αντιπαρατίθεται πρωτίστως με το ΠΑΣΟΚ, δημιουργείται εύλογα το ερώτημα ποιον επιδιώκει τελικά να νικήσει. Εμείς δεν θέλουμε μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Θέλουμε να ηττηθεί η συντηρητική πολιτική και να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση. Γι’ αυτό θα κρινόμαστε από τις λύσεις που προτείνουμε, όχι από καθημερινές κομματικές αψιμαχίες.

Σας ανησυχεί η επανεμφάνιση των ταγμάτων εφόδου; Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα απέναντι στον φασισμό. Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση κατά τη γνώμη σας;

Μας ανησυχεί βαθύτατα. Η επίθεση στην Ελευσίνα και οι καταγγελίες για σχέσεις των εμπλεκομένων με νεοναζιστικούς πυρήνες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ήταν ιστορική νίκη της Δημοκρατίας, δεν σήμαινε όμως ότι εξαφανίστηκαν οι ιδέες και τα δίκτυα μίσους. Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει πλήρη διερεύνηση, προστασία των θυμάτων και αποτελεσματική αντιμετώπιση οργανωμένων βίαιων ομάδων, πάντοτε με σεβασμό στο κράτος δικαίου. Δεν αρκούν ανακοινώσεις μετά από κάθε επίθεση. Χρειάζεται πρόληψη, δημοκρατική παιδεία και μηδενική ανοχή στην πολιτική βία. Το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορική, αδιαπραγμάτευτη θέση απέναντι στον φασισμό και το νεοναζισμού. Η Δημοκρατία δεν φοβάται τις απόψεις, αλλά δεν μπορεί να ανέχεται μαχαίρια και τάγματα εφόδου στους δρόμους. Απαιτείται συστηματικός έλεγχος της δράσης και της χρηματοδότησης τους. Η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει και τις δικές της ευθύνες και να εγκαταλείψει την τοξικότητα και τη διχαστική ρητορική, που δηλητηριάζουν τον δημόσιο διάλογο και ενισχύουν τις ακραίες πολιτικές δυνάμεις.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 17-10-2026)