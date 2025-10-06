Κώστας Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ας μας απαντήσει η ΝΔ αν θα κληθούν στην εξεταστική ο κ. Μπουκώρος, η κ. Σεμερτζίδου, ο “Φραπές” και ο “Χασάπης”»

Στην παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα, στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, καθώς και στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Σχετικά με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Τσουκαλάς διατύπωσε την άποψη ότι «ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να κάνει ό,τι θεωρεί σωστό» και εξήγησε: «Εμείς έχουμε πει ότι πιθανό κόμμα του κ. Τσίπρα είναι εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι φαίνεται να εξελίσσεται. Εξελίσσεται ως μια ρήξη στην ουσία σε ένα άλλο κόμμα. Εμείς έχουμε μια θέση αρχής να μην ασχολούμαστε με εσωτερικά ζητήματα άλλων κομμάτων».

Τόνισε μάλιστα ως προς τον ισχυρισμό του κ. Τσίπρα σχετικά με την παρουσία του στη Βουλή πως «το κοινοβούλιο είναι το κατεξοχήν πεδίο άσκησης αντιπολιτευτικών καθηκόντων . Μπορείς να είσαι χρήσιμος και φυσικά έχεις ενισχυμένο δικαίωμα λόγου ως πρώην πρωθυπουργός. Άρα, θα άκουγα τον ισχυρισμό αυτόν, αν είχε δοκιμάσει και είχε χρησιμοποιήσει τις πρόνοιες και τα εργαλεία που του δίνει ο κανονισμός της Βουλής.

Εγώ δεν συμφωνώ επ’ ουδενί ότι το κοινοβούλιο δεν είναι ένα πεδίο που μπορεί να ασκηθεί πολιτική υπέρ των συμφερόντων της κοινωνίας. Το κοινοβούλιο μάλιστα και με την Προανακριτική Επιτροπή και με τη διαδικασία της πρότασης δυσπιστίας , εμείς το χρησιμοποιήσαμε και πετύχαμε νίκες απέναντι στην κυβέρνηση που οδήγησαν στην παραπομπή πολιτικών προσώπων και την αποπομπή Υπουργών. Μάλιστα, απέναντι σε μία κυβέρνηση που έως το 2023 είχε μάθει να νικά την αξιωματική αντιπολίτευση, η ίδια αυτή κυβέρνηση από τότε ηττήθηκε πολλές φορές στο Κοινοβούλιο με τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη».

Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο, θα υπάρξει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ

Για την πιθανότητα αυτή η εξέλιξη να φέρει αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επέλεξε να αναφερθεί στα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα και να επαναλάβει ότι «πρώτη φορά οι δημοσκοπήσεις έχουν πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία. Ο κόσμος ρωτήθηκε αν θέλει πολιτική αλλαγή – σύνθημα ΠΑΣΟΚ – ή στασιμότητα και επέλεξε το πρώτο με ποσοστό 63%. Στο ερώτημα αν προτιμούν κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ το αποτέλεσμα είναι 30% και 30%. Ενώ όσον αφορά στο αίτημα για πρόωρες εκλογές, που έχει διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ, είναι κάτι που ζητά άνω του 50% των πολιτών. Εμείς έχουμε πει πάρα πολύ απλά ότι μόνο η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό φαίνεται και από την τοξική επίθεση που εξαπολύει συνεχώς κυβέρνηση προς το ΠΑΣΟΚ. Είναι δυνατόν, για παράδειγμα να μας κατηγορούν για fake news στην περίπτωση της παραγραφής του αδικήματος του κ. Βορίδη; Είναι fake news ότι ο πρώτος που μίλησε για εύφλεκτο υλικό ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και μετά κατηγορήσατε το ΠΑΣΟΚ ότι υιοθέτησε αυτή την εκδοχή, όταν εμείς φέραμε το – δικό σας – “Ευαγγέλιο” πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ στη Βουλή; Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο, θα υπάρξει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ».

Ενώ, στον αντίποδα των δηλώσεων του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τις αιχμές που άφησε για την απεργία πείνας του κ. Ρούτσι, ο Κώστας Τσουκαλάς κάλεσε την κυβέρνηση να απομονώσει τις δυνάμεις των άκρων διότι είναι λυπηρό να γίνεται έρμαιο ακροδεξιών μία ιστορική παράταξη. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι:

«Και η κυβέρνηση και ορισμένες δυνάμεις της ελάσσονος αντιπολίτευσης, πιθανότατα , τρέφονται από την τοξικότητα, και για να σταματήσει αυτό πρέπει να γίνει δεκτό του αίτημα του κ. Ρούτσι. Η Νέα Δημοκρατία είναι πλέον η παράταξη που επενδύει στον διχασμό. Ο Υπουργός Υγείας βγαίνει και απειλεί και τρομοκρατεί τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους.

Απομονώστε τις δυνάμεις των άκρων – αν θέλετε -, απομονώστε τους “Γεωργιάδηδες”, απομονώστε διάφορους άλλους με παρόμοια ρητορική για να είστε σοβαροί. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, έναν άνθρωπο ο οποίος υπάρχει μία δήλωση με στοιχεία της ΑΑΔΕ σε πλήθος 1.500, εσάς υπάρχουν στη δικογραφία τα στελέχη σας με χιλιάδες δηλώσεις που έχουν ήδη λάβει χρήματα, που είναι στη δικογραφία και θέλετε να πάτε να κάνετε φτηνό αντιπερισπασμό».

Τέλος, με αφορμή την παρέμβαση του κ. Νίκου Μπουνάκη στην εκπομπή «10 παντού» και την προσπάθεια του κ. Σκρέκα επίσης κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να δημιουργήσει εντυπώσεις για τις αρμοδιότητες των ΚΥΔ και το ρόλο της ΑΑΔΕ, ο κ. Τσουκαλάς ανάγνωσε την απάντηση του κ. Βορίδη σε ερώτημα του κ. Αβδελλά. Η απάντηση είχε ως εξής: «Το σύνολο των αγροτεμαχίων με τα αντίστοιχα ΑΤΑΚ διασταυρώνονται μέσω της ΑΑΔΕ προς επιβεβαίωση μόνιμης κατοχής. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί μεν το σύνολο των ελέγχων αλλά δεν έχει αρμοδιότητα, η οποία είναι στην ΑΑΔΕ».

«Τι έχουμε λοιπόν στην περίπτωση του κ. Μπουνάκη;» αναρωτήθηκε και απάντησε: «Έναν άνθρωπο που δεν είναι στην δικογραφία ενώ οι “Φραπέδες” και οι “Χασάπηδες” είναι. Όσοι είναι στη δικογραφία είναι όλοι γαλάζιοι. Ο κ. Μπουνάκης μόλις είπε ότι δέχεται να έρθει στην εξεταστική για να λάμψει η αλήθεια. Ο κ. Μπουκώρος θα έρθει; Πότε θα έρθει ο κ. Μυλωνάκης; Ο Φραπές; Ο Χασάπης; Η κα Σεμερτζίδου; Εδώ λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος υπάρχει μία δήλωση με στοιχεία της ΑΑΔΕ σε πλήθος 1.500 και εσείς που υπάρχουν στη δικογραφία τα στελέχη σας με χιλιάδες δηλώσεις που έχουν οι ίδιοι λάβει χρήματα, που είναι στη δικογραφία και θέλετε να πάτε να κάνετε φτηνό αντιπερισπασμό. Το πιο ενοχλητικό είναι ο εμπαιγμός – την ίδια ώρα που ζητάνε άπλετο φως, εκείνη την ώρα οργανώνουν τη συγκάλυψη».